Samuel Gálvez: "Entiendo que se va a impugnar esa elección"

La mitad de los equipos de la primera división (Jocoro, Marte, FAS, Limeño, Chalate y Platense) eligieron a Hugo Carrillo, propietario de Atlético Marte y Leonel Hernández, presidente de Jocoro, como representantes de la liga ante la FESFUT.

El hecho causó revuelo. La otra mitad de los equipos de la primera división no estuvieron presentes en la sesión plenaria (Alianza, Firpo, Santa Tecla, Metapán, Once Deportivo y Águila) y por lo tanto, no votaron por Hugo Carrillo y Leonel Hernández.

Esta sesión extraordinaria plasmó claramente que en la primera división existe una división marcada. Ante este hecho, el expresidente de la primera división y presidente de Municipal Limeño, Samuel Gálvez, opinó al respecto.

"Es un caso mero raro, creo que nunca había sucedido, leyendo los estatutos, esto sería una parte legal, entiendo ayer que los que llegaron, en vista que no había quórum, esperaron una hora más e iniciaron la reunión con los seis que estaban, entiendo yo que eso es cuando es una reunión ordinaria, pero ayer era una sesión extraordinaria, hablando con un abogado, le preguntaba eso, si no era diferente una ordinaria a una extraordinaria, pero me dio a entender que el mismo artículo faculta para hacerlo de la misma manera, pero yo no soy abogado", dijo el dirigente.

Gálvez no estuvo en la sesión extraordinaria para elegir a los representantes, pero Municipal Limeño como tal sí formó parte con su vicepresidente Romulo Gómez. Tiene entendido que existe la intención de impugnar esta elección por parte del otro sector de la liga.

"Entiendo que se va impugnar esa elección, según el presidente de la liga, no sé si al final lo hará o no", dice al respecto y añade su explicación del por qué Limeño se hizo presente en la sesión.

"Limeño se hizo presente porque ya había una notificación por parte de la FESFUT, decía que le llevaramos a cabo la elección de los dos representantes, segundo que la misma primera división había hecho una carta en donde citaba a los presidentes a una reunión. En este caso el presidente Romulo Gómez se presentó, porque aquí se tiene que apegar a la parte deportiva y la Federación puede castigar a los que no se hicieron presentes".

Para Samuel Gálvez es lamentable la situación que ocurre en la liga, por lo que considera que ambas partes tienen que llegar a un acuerdo.

"Las cosas no pueden ir así, así no se va llegar a ningún lado como liga, lamentablemente así estamos. La situación estará difícil, cuando estaba en la presidente yo buscaba conciliar, a veces uno tiene que ceder un poco o tratar de recortar en cierta área, si me voy a enfrentar directamente nunca se llegará a nada", expresó.

"Yo lamento lo que pasa en la primera división, no son las condiciones, lo mejor es hablar claro, de frente, como hombrecitos, pero están llevando y trayendo, la verdad que así no vamos a llegar a nada", concluyó.