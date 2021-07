Samuel Gálvez: "Decreto va a repercutir mucho al inicio del torneo"

El presidente de la primera división de fútbol, Samuel Gálvez, aseguró que el futuro del torneo Apertura 2021 previsto a iniciarse el próximo 31 de julio se determinará este jueves 15 en la reunión de presidentes de la liga mayor a raíz de la inminente aprobación del "Decreto Transitorio" que el Ministerio de Salud solicitó este martes a la Asamblea Legislativa donde se pide la suspensión por espacio de 90 días de todo acto público y privado con alta concentración de personas; llámese conciertos, mítines, eventos deportivos abiertos al público y festejos patronales, a fin de evitar el alza de contagios por covid-19 que se ha observado en las últimas semanas en nuestro país.

“Para mí (ese Decreto transitorio) es algo que no lo habíamos considerado, eso va a repercutir mucho al inicio del torneo, tenemos jugadores que se les debe de cancelar un 100%, una planilla que pagar, no tenemos un apoyo del Gobierno para poder pagarla, es la verdad, acá no se toma en cuenta eso, a nosotros como fútbol no hemos recibido apoyo gubernamental”, recordó el dirigente oriental quien admitió que desconocía la noticia.

Foto-dron de la final de fútbol de la primera división entre Alianza y FAS en el estadio Cuscatlán el pasado 30 de mayo de 2021. Foto Javier Aparicio, El Gráfico

“La verdad es que desconocía esa noticia, entendemos la postura del gobierno, pero como liga mayor de fútbol hay que tomar una postura sobre ese tema, si hay que parar el torneo, lo haremos, por lo que se está viviendo”, indicó de manera tajante.

Gálvez recordó que el fútbol no se paró a inicio de este año gracias a que hubo apoyo internacional para hacerlo.

“Antes no lo paramos por el apoyo que recibimos de parte de la FIFA, pero ahora las cosas es distinta, ya no tenemos ese apoyo, el aspecto económico que arrastramos es alto, pero dudo que esto se vaya a llevar a cabo, el jueves hay reunión de presidentes y vamos a modificar la agenda porque es un tema que nos afectará a todos”, aseveró.

El dirigente de Municipal Limeño aclaró además que “no estamos en contra de las medidas sanitarias que quieren implementar este martes, el gobierno está en su derecho, pero que nos van a afectar la respuesta es sí porque el fútbol es espectáculo para la afición, pero si hay una normativa que se suspenderá todo habrá que esperar el jueves cuando revisemos el tema y tomemos una decisión al respecto.”