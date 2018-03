Sampaoli pide calma en Argentina y confía en ir al Mundial

BUENOS AIRES, ARGENTINA. La selección argentina "está con rabia, con bronca (enojo) pero si gana en Ecuador va al Mundial", declaró hoy el técnico Jorge Sampaoli tras el empate de local sin goles con Perú que dejó a la "albiceleste" provisoriamente fuera de la clasificación a Rusia 2018.

"Estoy pensando en lo que viene", subrayó el entrenador, al minimizar el problema de definición que volvió a sufrir hoy el conjunto liderado por Lionel Messi. Argentina quedó en sexto lugar de la clasificación sudamericana y necesita derrotar a Ecuador el martes en Quito para obtener el pase a Rusia.

"Hoy tuvimos a un Messi muy intenso y muy de cara a lo que Argentina necesita, estoy convencido de que si estamos como estuvimos hoy no tengo duda de que Argentina va al Mundial", afirmó Sampaoli, quien subrayó que "Argentina fue muy superior a Perú y jugó con autoridad, pese a que no se reflejó en el resultado".

"Para nosotros es muy esperanzador todo lo que viene, tengo una gran ilusión avalada por la representación de estos futbolistas, tuvieron un partido muy bueno, sólo les faltó el gol", analizó.

"Me voy con la sensación de ver a una selección argentina muy entera y muy preparada pese a no haber encontrado el triunfo hoy. Veo un convencimiento grupal en estos chicos", declaró tras el partido disputado en el estadio Alberto J. Armando, más conocido como "La Bombonera".

"El cariño que recibió la selección en este estadio fue increíble, ese cariño generó algo muy importante y seguramente el martes (ante Ecuador) van a salir con todo", sostuvo.

PIDE EFECTIVIDAD

Sampaoli aseguró que se concentrará estos días en "generar conciencia" en sus jugadores. "Si concretamos el 20 por ciento de lo que generamos estaremos en Rusia", confió, al lamentar la gran cantidad de oportunidades perdidas.

"Seguramente lo vamos a encontrar, sería muy injusto que un grupo tan entregado como este no llegue al Mundial", reiteró. "La situación no es cómoda pero sigue, hemos enfrentado a los rivales, no les pudimos ganar en el tanteador pero sí en el desarrollo", dijo.

El seleccionador evaluó que "el equipo a lo largo del partido no pudo concretar la diferencia que tuvo, generó situaciones de gol".

"Eso nos alienta a pensar que el equipo tiene una idea y una identidad que seguramente va a acercanos a la clasificación, sigo convencido de que vamos a estar en el Mundial", insistió.

Sampaoli consideró en tanto "un mazazo" la lesión que sufrió Fernando Gago, una rotura del ligamento cruzado anterior y el ligamento lateral interno de su rodilla derecha.