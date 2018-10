Sampaoli habló del “sufrimiento” de Argentina durante el Mundial de Rusia 2018

El director técnico Jorge Sampaoli dio su primera entrevista tras la eliminación de la selección argentina en octavos de final del Mundial de Rusia 2018, en donde fue uno de los principales señalados luego del tropiezo albiceleste.

El estratega argentino tuvo una charla con el diario Marca y negó que todo este tiempo haya pasado bajo el radar o huyendo, más bien "no dejé de hablar con el mundo del fútbol, ni perdí mi vida social, ni dejé de ir al cine, ni de irme a tomar un café a un bar".

Eso sí, reconoció que ante la extrema presión de ganar o ganar, ni cuerpo técnico ni jugadores la pasaron bien. Y al contrario, sufrieron.

"Fue un trabajo muy duro que no acabó prosperando porque solo había una opción: ser campeones del mundo. La meta era siempre demasiado alta. Debíamos tener equilibrio para que la obligación de ganar que tenía el jugador argentino no generara más ansia. Cada partido era casi un sufrimiento", confesó.

Y también fue directo sobre uno de los principales rumores durante la Copa Mundial: negó que Javier Mascherano o Lionel Messi interfirieran en su trabajo, considerando que, al contrario, "busqué todas las maneras para involucrar al grupo, para tratar de que el jugador se sacase la mochila de no ganar".

Tampoco negó que en su equipo hubo reuniones entre los jugadores en la concentración, aunque el problema, a su juicio, es que esos mítines internos se filtraron a la prensa.

"El problema no son las reuniones, el problema es que las reuniones se vuelvan públicas. Los jugadores de Argentina del 86 se reunían constantemente, pero nos enteramos 20 años después de que salieran campeones", valoró.

Por otra parte, Sampaoli juzgó su trabajo y restó importancia a las críticas tras la competencia, ya que considera que son producto de la "histeria de la inmediatez".

"Le puse mucho corazón y sentimiento, pero no alcanzó. No creo que tenga que reprocharme cosas. En la adversidad aprendí mucho para el futuro", finalizó el DT gaucho, ex de la selección de Chile y del Sevilla español.