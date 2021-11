Samaria Gómez debutó con el Havre Athletic

Samaria Gómez debutó en el fútbol de Francia y sumó sus primeros 25 minutos con el Havre Athletic en la victoria de 2-0 contra Valenciennes FC, partido correspondiente de la Copa francesa.

La futbolista salvadoreña tuvo su estreno como jugadora del Havre luego de un mes y una semana de haberse incorporado al club. También debutaron en el equipo galo Marine Furet y Emeline Minot, ambas jugadoras sub-19.

"Hoy quiero darle las gracias a Dios, después de esperar un mes se me da la oportunidad de debutar con un gran equipo HAC Féminines, más que agradecida, ahora entiendo que el tiempo de Dios son perfectos y a todo su momento es maravilloso, más que bendecida por el de arriba. Hoy no es cualquier dia, hoy es un dia especial para mi vida, después de no entender porque nunca llegaba y que el proceso era lento, paciencia todo iba llegar", comentó Samaria en su cuenta de Facebook.

Samaria explicó que entró de cambio al minuto 65 e incidió en el segundo gol del club al recibir la falta para el tiro libre que terminó en el 2-0.

Según comentó, estos minutos le dan confianza y motivación para seguir acoplándose al trabajo e idea de juego.

"Me deja buenas sensaciones de que mis compañeras confían en mí, primeramente Dios espero debutar en la liga, volvemos a jugar hasta el 5 de diciembre. Quiero recuperarme al cien por ciento y son minutos para agarrar confianza", expresó.

Para el partido, el técnico Frederic Gonçalves hizo rotaciones y dio descanso a algunas jugadoras que acumulan muchos minutos desde el inicio de la temporada.

En la siguiente ronda, el Havre Athletic se enfrentará al Olympique Charleville.

Samaria Gómez explicó que su debut en la liga francesa se postergó debido a una molestia en el abductor de su pierna derecha.

"Darle gracias a Dios porque me ha puesto aquí y estoy adaptándome mucho mejor, lastimosamente no pude debutar el domingo, porque estoy en un equipo muy profesional y a cada rato pasamos por chequeos médicos, pues, tengo una pequeña lesión del abductor, no es nada grave pero el club ve muy importante cuidar a la jugadora", explicó la futbolista de 19 años, en ese momento.