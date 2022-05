Samaria Gómez, cerca de ser campeona en Francia

La futbolista salvadoreña Samaria Gómez, quien milita en el club francés Havre Athletic Club, conocido también como HAC, ha informado que está a punto de ascender con su equipo a la primera división del balompié galo, tras la victoria de este domingo frente al Lille.

“Estoy a un partido de ser campeona. Hoy entré al minuto 86 y di una asistencia del gol que nos pone a un partido de quedar campeonas, ganamos 4 a 3”, confirmó la delantera, tras enfrentarse al Lille, en el marco de la 21ª jornada de la segunda división femenina.

De acuerdo a Samaria, el partido que decidirá el título se jugará el 22 de mayo en el Stade Oceane, frente al Vendenheim F.

“Primero quiero darle las gracias a Dios por este privilegio que me da de estar aquí. No ha sido fácil, solo uno como futbolista sabe la vida que llevamos, las lesiones, las frustraciones, cuando sabes que no te sale nada pero de eso estamos consciente que un día podemos estar abajo y otro día arriba”, declaró la atleta desde tierras francesas.

A un año de haber llegado a su equipo, Samaria valora la gran oportunidad que se le ha presentado, a pesar de los obstáculos.

“Fueron dos meses tan duros de una lesión después de jugar con la selección en Nicaragua. Lastimosamente, me perdí el premundial y partidos con selección mayor, pero no vine en forma a los otros partidos porque llevaba poco tiempo de recuperación de mi lesión e iba de poco a poco con la condición física, pero tuve una charla con mi entrenador de la selección y hay cosas que cambiaron. Regresé a mi equipo, he vuelto a la convocatoria, he vuelto al ritmo que necesitaba”, asegura.

Aunque no ha marcado, la futbolista se mantiene muy atenta para ayudar a su equipo con las asistencias que se le presentan. “Me da confianza en mis compañeras y cuerpo técnico, siempre he dicho, aunque voy a jugar 10 o 15 minutos, que voy a dar lo mejor de mí. Estamos a punto de subir a primera división, no sé cuál vaya a ser mi futuro, pero si de algo estoy segura es que he aprendido muchas cosas nuevas en Europa”.

Y sobre lo que viene, en cuanto al nivel de primera división, la atleta dice estar consciente de que será otro mundo. “Estoy feliz porque he aportado al equipo, todos saben que la primera división de Francia es otro nivel, no me subestimo, pero también necesito crecer un poco más, aprender más, tener experiencia. No le temo, solo necesito ir de poco a poco”, reflexionó.

Por otro lado, la atleta agradeció a todos los que han hecho posible que haya llegado al Viejo Mundo. “Gracias a todas las personas que han estado conmigo en mis peores momentos como en los buenos, estoy a punto de levantar una copa en Europa, gracias a mi familia que la tengo presente siempre y todas las personas por sus consejos”, apuntó.