Samaria Gómez: "Todo llega a su momento y espero tener minutos el domingo"

Mucha fe, mucho entusiasmo y un poco de ansia se percibe en las palabras de Samaria Gómez tras dos semanas y media de trabajo y acoplamiento con el Havre Athletic de la segunda división francesa.

Samaria Gómez explicó que aún no ha podido debutar en la liga francesa debido a una molestia en el abductor de su pierna derecha y no fue convocada para el partido del domingo que el club empató 1-1 contra el Estrasburgo.

"Darle gracias a Dios porque me ha puesto aquí y estoy adaptándome mucho mejor, lastimosamente no pude debutar el domingo, porque estoy en un equipo muy profesional y a cada rato pasamos por chequeos médicos, pues, tengo una pequeña lesión del abductor, no es nada grave pero el club ve muy importante cuidar a la jugadora", explicó la futbolista de 19 años.

Havre Athletic marcha en el segundo lugar del grupo A con 14 puntos y a solo tres unidades del líder Nantes.

"Todo llega a su momento y espero tener minutos el próximo domingo, sino en su momento va a llegar. Hay que seguir trabajando y la semana que pasó fue muy buena, tuve que trabajar tres días fuera del equipo y el sábado me incorporé al trabajo del grupo pero el profesor me dijo que no me iba a convocar porque quiere que esté al cien para poder dar lo mejor de mí", expresó.

Samaria explicó que su debut ha tenido que esperar debido a una leve molestia en el abductor de la pierna derecha y el cuerpo técnico del Havres prefiere esperar para que ella esté al cien por ciento.

Samaria tendrá un chequeo esta semana y del resultado dependerá si entra o no a la convocatoria del técnico Frédéric Gonçalves para el partido ante el Brest.

"Tengo que esperar el chequeo médico, aquí lo hacen semanal y tenía el estirón del abductor pero ya me siento mejor. El equipo viaja el sábado y jugará el domingo a las 3:00 de la tarde de Francia", dijo.

Sobre algunos de los cambios más notables después de pasar del Real Estelí de Nicaragua al Havres, la jugadora destacó la idea de jugar a un toque y la rapidez.

"Aquí se juega a un toque, el nivel es muy grande, la primera semana me costó mucho y esta que pasó ya hice un buen trabajo pero salí por la lesión. Es de muchos cambios, es un nivel muy fuerte. Ahora voy a mentalizarme que es una liga muy profesional y espero dar lo mejor de mí", agregó la delantera salvadoreña, quien es la única latina en el Havre Athletic.