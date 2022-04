Samaria Gómez: "Todas queremos estar en el premundial"

Samaria Gomez, seleccionada nacional y atacante del Havre Athletic de la liga francesa, habló en la previa del juego ante Barbados por la eliminatoria mundialista para la Copa del Mundo de Australia y Nueva Zelanda.



La legionaria ha sido una de las goleadoras de la eliminatoria anotando en los juegos ante Belice y Aruba y este viernes enfrentarán a su similar de Barbados en la fecha 3 de la fase de grupos.



"Cada partido es una final que cada una quiere jugar. Las que están aquí tienen su recorrido y eso es importante, sumar en la cancha para ganar y clasificar", comentó Samaria.



Hay que señalar que por el momento la escuadra nacional solo suma goleadas a su favor y esperan repetir dichas presentaciones este viernes en el "coloso" de Montserrat.



"Todas estamos pensando en el partido de mañana que es bastante importante. Sabemos que el equipo nos va a jugar de toque a toque. Tenemos que anotar los goles que se puedan sin menospreciar a la otra selección", dijo la atacante de la selección.



A pesar de ser la favorita a priori en el juego de mañana, las cuscatlecas no se confían del rival y han analizado el juego de las caribeñas.



"Hay que hacer un buen papel el día de mañana y cada jugadora que entre tiene que hacerlo de la mejor manera. Hemos visto partidos cortos y eso nos hace entender que tenemos que estar preparadas en la parte defensiva", explicó Gómez.



Cabe destacar que luego del encuentro ante Barbados, la selección viajará a Ciudad de Panamá para enfrentarse a la escuadra canalera en lo que será el partido clave de la eliminatoria ya que ambos equipos están con los mismos puntos por el momento y casi la misma diferencia de gol.



"Estamos pensando en Panamá también, sabemos que no será un rival fácil, es una selección complicada. Hemos jugado sub-20 con ellas y a nivel mayo será complicado", adelantó Samaria.



Hay que recordar que la jugadora de 20 años es una de las piezas claves del equipo de Erick Acuña al ser una de las encargadas de efectuar los tantos. La legionaria también aprovechó para lanzar un mensaje a la afición salvadoreña para pedir apoyo en estos juegos cruciales de la eliminatoria.



"Es algo bonito estar aquí, queremos que estén pendientes de nosotras. Queremos que nos apoyan cada día porque esto no es de la noche a la mañana y vamos poco a poco y todas queremos estar en el premundial", agregó la jugadora de El Salvador.