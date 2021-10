Samaria Gómez: "Estoy cumpliendo uno de mis sueños de pequeña"

La futbolista Samaria Gómez conversó en el Güiri Güiri al Aire sobre su incorporación a su nuevo club, el Havre Athletic de segunda división de Francia, y recalcó que ser futbolista profesional es un sueño cumplido.

La futbolista salvadoreña de 19 años está en Francia desde el jueves y está muy motivada de vivir su segunda experiencia internacional luego de su paso por el Real Estelí de Nicaragua.

"Los sueños siempre se cumplen cuando uno va intacto a eso, ahora estoy cumpliendo uno de mis sueños de pequeña, siempre dije que quería ser futbolista profesional, ahora he logrado uno de ellos, hay muchos sueños en mi vida y estoy viviendo una experiencia muy bonita y espero subir a la primera división", expresó la futbolista.

Samaria se unió al Real Estelí cuando tenía 16 años y celebró el bicampeonato con el equipo nicaragüense.

"Quiero darle las gracias a Dios, que me da un nuevo día y darle la gracias a mi familia que han estado en los mejores momentos y mis momentos difíciles; a todas las personas que han estado conmigo y a mí representante Brandon Olivares que él me ha podido hacer este sueño realidad", comentó la jugadora.

Samaria ve la oportunidad de jugar en el fútbol europeo como un reto importante.

"Tengo que aprovechar esta oportunidad, tengo que llevarla al cien y es un compromiso intacto para mí, muy difícil y muchos pueden decir que Francia, que ya estás allá; pero uno se tiene que adaptar a la comida, al clima y muchas cosas que no son fáciles, pero darle las gracias a Dios por todo y seguir trabajando que es lo principal", dijo.

Sobre los entrenos y trabajo en el Havre destacó la idea de un toque al balón y la rapidez del fútbol galo.

"Todo bien, pasé los exámenes médicos, de hecho hice un prueba para los músculos, pero muy profesional el equipo, cambian algunas cosas como el trabajo táctico, el balón se toca a un toque nada más, eso me va a ayudar bastante e ir agarrando la idea del profesor que juega con tres atacantes. Espero aportar al equipo y adaptarme a las jugadoras que son muy rápidas, aquí es más que todo el choque y la velocidad", explicó.

También comentó que hay ansias por debutar en el fútbol francés. "Soy centro delantera, no pude debutar el domingo pasado porque llegué el jueves aquí Francia y no podré jugar este domingo porque hay fecha FIFA, hay una jugadora que está en Portugal y otras dos jugadoras que están en la sub-20 de Francia, esto me está dando tiempo para prepararme muy bien. A esperar el debut y espero que llegue pronto".

Frédéric Goncalves es el entrenador principal del Havre femenino.

"Él habla portgués, francés, español e inglés, me ha dicho que cualquier cosa le pregunte, y una jugadora sabe bien el español y me explica algunas cosas. El club es de Havre y jugamos en el mismo estadio que el Havre", dijo.

"El equipo me mandó a un hotel, muy bonito, con comida y todo eso, es mejor para mí para adaptarme al francés que pronto voy a tener mis clases para la licenciatura en francés y seguir creciendo en el estudio y lo futbolístico", dijo.

"Me ha gustado cuando juegan a primer toque, son cosas muy diferentes y salen goles muy bonitos, fui a ver el partido pasado que perdimos 3-0, fue el primer partido que perdemos, porque llevamos cuatro ganados, uno empatado y uno perdido. Me encanta como juegan las jugadoras a un toque", agregó.