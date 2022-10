Samaria Gómez: "Es una gran oportunidad estar en Grecia"

La salvadoreña Samaria Gómez suma más de dos semanas de pretemporada con el Elpides Karditsas y asegura que su proceso de acoplamiento marcha bien, por lo que espera cumplir las expectativas en su primera experiencia en el fútbol femenino griego.

Elpides Karditsas está en plena pretemporada y el domingo se enfrentó al PAOK, en otro fogueo de cara al próximo torneo que comenzará el 15 de octubre en la Superliga Femenina de Grecia (primera división).

“Estoy desde el 15 de septiembre con el equipo y me siento muy bien, siempre he dicho que me gustan los retos grandes y este es uno de ellos, sabemos que el equipo va a depender de mis goles, soy la única delantera extranjera en el equipo y mi representante me ha dicho que tengo que hacer goles. Es una gran oportunidad estar en Grecia”, comentó Samaria, jugadora de 20 años de edad.

Samaria tiene asignado el dorsal 11, juega como centro delantera y ya anotó su primer gol en el partido amistoso que ganaron 2-1 contra Slothakas Sliskova.

“Vamos de a poco, las cargas van subiendo, se hace gimnasio todos los días, entrenamos los domingos por las mañana. El entrenador nos ha dicho que se necesita tener una buena pretemporada para el inicio del torneo y el equipo va adaptándose a las cosas que quiere el entrenador, que es nuevo también”, explicó la futbolista, quien comenzó su carrera deportiva en San Martín e Ilopango.

Gómez espera llegar en las mejores condiciones al torneo en el que el equipo tratará de clasificar a la UEFA Liga de Campeones Femenina

“Para mí sería un honor y un orgullo ir a la UEFA Champions League, sería la primera salvadoreña, pero el equipo tiene que jugar este campeonato que comienza el 15 de octubre. No será nada fácil porque hay buenos equipos, pero vamos ir poco a poco para estar en los primeros lugares y poder ir a la UEFA Champions League”

Samaria jugó tres años en el Real Estelí de Nicaragua y disputó un torneo con Havre Athletic de la segunda división femenina francesa.

Samaria también reveló que ha firmado contrato solo para un torneo y comparte casa con la eslovaca Sanistava Liskova, que es otro de los nuevos refuerzos del club griego.

Espera, además, hacer un buen torneo en Grecia para tener la posibilidad de regresar al fútbol francés. “Creo que ya estoy adaptada al estilo de juego que quiere el entrenador, le gusta que corra por las bandas, enganche hacia dentro y pegarle”.

“Quiero ver cómo me va en Grecia y mi expectativa es marcar goles, me gustaría llegar a jugar a España o volver a Francia”, agregó.