Salvadoreños retoman la acción en la MLS

El Chicago Fire, equipo en el que milita el salvadoreño Arturo Álvarez, regresa a la acción en la Major League Soccer (MLS) este sábado, con un duelo contra el Impact Montreal, luego de la pausa por los compromisos de eliminatorias mundialistas.El Fire llega emocionado por la incorporación del alemán Bastian Schweinsteiger este miércoles como su fichaje estrella para la nueva temporada.Álvarez está en los planes del técnico para el partido del sábado en calidad de local en la cuarta fecha de la MLS.El club reveló el posible once inicial para este sábado: Jorge Rodrigo Bava – Michael Harrington, Joao Meira, Jonathan Campbell, Brandon Vincent – Dax McCarty, Juninho – Arturo Alvarez, Michael de Leeuw, David Accam – Nemanja Nikolic.El Chicago marcha en la séptima posición con cuatro puntos y un triunfo le cae bien para acercarse a los líderes, el Columbus Crew SC y el New York Red Buklls, que suman siete.Este sábado también tendrá actividad el San José Terremotos, donde juega el mediocampista Darwin Cerén. Enfrentarán al New York City en el Yankee Stadium. El juego podrá ser visto en Latinoamérica por la cadena Fox Sports 2 a partir de las 12 del mediodía.El San José están busca la reivindicación luego de la derrota ante el Sporting KC que acabó con su invicto y visitarán el Yankee Stadium con esa presión.En la segunda división del fútbol estadounidense también jugará el Cosmos de Nueva York, que esta temporada se reforzó con el salvadoreño Irvin Herrera y Richard Menjívar. Tendrán su primer duelo de 2017 en el MCU ParkLos cuscatlecos se unieron a Andrés Flores y para el juego en casa tendrán un invitado especial.En la jornada inaugural el Cosmos empató 0-0 ante el Puerto Rico FC como visitante y este sábado quiere celebrar su primera victoria en calidad de local. En esta partido fueron titulares Irvin Herrera y Andrés Flores, mientras que Richard Menjívar no debutó por el partido con la selección nacional contra el Olimpia.