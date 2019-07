Salvadoreños buscan jugar final de Conferencia en NPSL de Estados Unidos

Los futbolistas salvadoreños Tomás Granitto y José Valladares militan en equipos de Florida, en la NPSL (la tercera liga de más peso en Estados Unidos) y, en caso de superar las semifinales de Conferencia, podrían cruzar caminos en la final.

Sus equipos, el Miami FC (Granitto) y Naples United (Valladares) jugarán semifinales ante el Jacksonville Armada U-23 y el Miami United, respectivamente, este miércoles. Si ganan sus series, chocarán en la final de la Sunshine Conference.

Esta es la historia de José Valladares: un migrante del fútbol.

Tanto Granitto como Valladares han sido constantes en sus equipos esta temporada, apareciendo en las formaciones titulares.

En el caso del exmundialista sub-20, dijo a Deportes Grupo LPG que "este año ha sido muy positivo con el Miami FC, tenemos de los mejores récords de la liga en el país. Personalmente ha sido una temporada clave, he sido jugador fijo, titular, uno se siente como de los líderes del equipo".

Ambos choques se realizarán a las 7:00 p.m. de Florida, mientras que la final de la Conferencia se jugará este fin de semana.

Al respecto, Valladares dijo que "puede que haya final (entre salvadoreños), aunque yo me lesioné la rodilla, no sé si jugaré la semifinal, no creo que llegue. Si se gana la semi, la final sí puede que la juegue, primero Dios".

En esta liga, además de Valladares y Granitto, también compitió el delantero nacional Walter Calderón, del Atlantic City FC de Nueva Jersey, aunque su equipo ya quedó fuera de competencia en la Keystone Conference.