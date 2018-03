Salvadoreños a una nueva final con el Cosmos de Nueva York

El Cosmos de Nueva York clasificó hoy a la final de la NASL (la segunda divisióne estadounidense) y con ello se abre la posibilidad de que los salvadoreños Andrés Flores, Richard Menjívar e Irvin Herrera cierren el 2017 con un nuevo título.

El equipo de la Gran Manzana derrotó hoy por penales al Miami FC y disputará la final con el ganador de la serie entre el San Francisco Delta y el Carolina Railhawks.

De los tres cuscatlecos que militan en el Cosmos, solo Flores tuvo actividad hoy. Jugó 110 minutos como extremo por izquierda.

El Miami y el Cosmos empataron 0-0 en tiempo reglamentario y tiempo extra. Luego, en penales, el equipo de los cuscatlecos se impuso 5-6.

Así celebraron:

See you in the final... ?? 0-0 (5-6 on Penalties) | #MIAvNYC pic.twitter.com/LnM5mAxFrM

The @NYCosmos will play in #TheChampionshipFinal for the third straight year after topping @TheMiamiFC in penalties.#MIAvNYC pic.twitter.com/0Tu22pdywl