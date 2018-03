Salvadoreño logra ascenso a primera división de Guatemala

A partir del Apertura 2017 habrá tres salvadoreños en la primera división de Guatemala. A Jaime Alas, del Municipal, y Kevin Santamaría, del Suchitepéquez, se unirá José Tovar, quien este domingo logró el ascenso a liga de privilegio con Siquinalá, tras vencer por 4-2 al Santa Lucía, en penaltis.

"Esto de ascender no lo logré ni en El Salvador. A lo mucho que llegué fue a semifinales en segunda. Acá en Guatemala se vive otro ambiente. Esto es lo mejor que me ha pasado en el fútbol. Acá estamos acostumbrados a que vengan argentinos y colombianos, pero el jugador salvadoreño es de buen nivel. Tiene garra y toque. Si uno sabe aprovechar esos dones que Dios le dio aparecen estos resultados. A mí no se ma dan mucha cobertura en El Salvador, ni saben que existo acá", indicó el mediocampista del Siquinalá.

Tobar es originario de Candelaria de la Frontera, Santa Ana. Esa es una zona fronteriza con Guatemala. Lleva un par de años de militancia en el balompié chapín.

"Mis amigos me dijeron que me aveturara. Dios me tiene acá donde me valoran. Tengo que convencer a mi esposa para seguir acá, porque ya no quiere que esté lejos. En El Salvador jugué en Juventud Candelareña, Once Lobos y Malacoff. Agradezco todo el apoyo que me dio René Ramírez, quien ahora es auxiliar técnico en Alianza", aseguró el volante salvadoreño de 28 años.

EL SEGUNDO SALVADOREÑO CON UN TÍTULO DE CAMPEÓN

Antes de Tovar, el mediocampista Jaime Alas se agenció el título del Clausura 2017 del balompié chapín con Municipal. Fue de los mas regulares en su rendimiento para tener el respaldo del timonel uruguayo Gustavo Machaín y titular en todo el torneo.

Por otra parte, Kevin Santamaría concluirá su sanción de dos años por un tema se dopaje este 22 de junio. Ya fue contratado por Suchitepéquez de Guatemala, equipo para el que jugó por primera vez en la temporada 2013-2014.