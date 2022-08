Salvadoreño jugará para universidad prestigiosa de Estados Unidos

El delantero Alex Umaña ya posa con el uniforme de la Universidad de Yale, casa de estudios en la que continuará su formación académica y deportiva.

El seleccionado sub-20 de El Salvador viene de formar parte de la academia del Sporting Kansas City, equipo filial de la MLS.

La Universidad de Yale forma parte de la Ivy League, un selecto grupos de universidades de Estados Unidos caracterizadas por su excelencia a nivel académico y su meticuloso y selectivo proceso de aceptación de candidatos.

Otras universidades que conforman la Ivy League son Harvard, Columbia y Princeton, entre otras.

El atacante de 18 años se comprometió verbalmente en asistir a la Universidad de Yale el pasado 31 de marzo, e hizo oficial su decisión en una publicación hecha en su cuenta de Instagram.

"Me siento extremadamente honrado y bendecido de anunciar que me he comprometido verbalmente con la Universidad de Yale para continuar mi carrera atlética y académica. Quiero agradecer a mi familia, a mi familia anfitriona, entrenadores y a Dios por hacer todo esto posible", comentó Alex en aquella ocasión.