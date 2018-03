Salvadoreño jugará en nueva franquicia de la segunda división de Estados Unidos

El volante salvadoreño Andrés Herrera-Perla sufrió varios altibajos en la búsqueda de su sueño de convertirse en futbolista profesional, pero en este 2018 tendrá la oportunidad de debutar en una nueva franquicia de la USL (segunda división estadounidense).

La nueva franquicia de Las Vegas, el Lights FC, será la chance para este jugador de tener su primera oportunidad como profesional, tras jugar antes en las filiales del FC Dallas.



El equipo en el que jugará será dirigido por el entrenador mexicano José Luis Sánchez Solá, "el Chelís", cuya carrera tuvo su mejor punto en 2009 con el Puebla FC, para luego recalar en clubes de segunda categoría.

Volviendo a Herrera-Perla, este dijo en una entrevista que se probó en el club de Las Vegas tras una experiencia en el Dallas. "Me tomé esto como que no hubiera un mañana. Fue como si este era el último día en que estaría acá. Lo di todo en los entrenos", manifestó.

El joven tuvo problemas por sus estudios y eso le cerró puertas de varias universidades interesadas en sus servicios, hasta que recaló en una institución académica texana en donde recuperó el rumbo.

SAGU student, Juan Herrera-Perla, fulfilled his lifelong dream of becoming a professional soccer player when he signed on to play for the @lvlightsfc last December. To read the full story, click here: https://t.co/JsU0PfjUyD pic.twitter.com/gHxZRJdR2X