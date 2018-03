Salvadoreño jugará en República Dominicana

El delantero salvadoreño Marvin Medrano, viajó este viernes hacia República Dominicana para incorporarse con el equipo Atlético San Cristóbal de la primera división de esta isla caribeña.Medrano es un delantero de 28 años que jugó con el San Rafael Cedros de la segunda división en el Clausura 2017. “Me siento orgulloso de representar al fútbol salvadoreño, el contacto para que pudiera viajar fue el profesor Ramón Paredes, ya envié toda la documentación, al llegar me estarán esperando los directivos para firmar contrato, aún no sé por cuanto tiempo, pero es un hecho que jugaré con ellos, el torneo ya inició estoy confirmado como nuevo jugador del equipo”, dijo emocionado el jugador.Este artillero, que anotó cuatro goles en el pasado Clausura 2017 de la liga de plata, levantó el trofeo Hombre Gol, de la segunda división en el pasado Apertura 2016, marcó diez goles y fue el máximo cañonero de la liga, dijo: “nunca me esperé esto, pero Dios me está dando la oportunidad y debo de aprovecharla.”Este jugador inició su carrera con el San Rafael Cedros de 2007-2010 en la tercera división, pasó al Rosario (2010-2011) de la tercera división, luego al Sensunte (2012-2013, tercera división y retornó al San Rafael Cedros de la segunda división en el 2013, equipo con el que finalizó el pasado domingo su participación en la liga de plata tras ser eliminado ante el Once Lobos en la segunda fase del Clausura 2017.