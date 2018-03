Salvadoreño hace Historia en la USL estadounidense

Tomás Romero es un portero de nacionalidad salvadoreña que ha hecho historia con el Bethlehem Steel FC, equipo profesional del fútbol estadounidense, convirtiéndose en el jugador más joven en obtener una victoria, con tan solo 16 años de edad.

El Bethlehem Steel FC derrotó con marcador de 2-1 al Down Ottawa Fury FC, en la USL Pro, con lo cual la escuadra de Romero aseguró los tres puntos después de una racha de dos partidos sin poder llevarse la victoria.

Antes Tomás Romero se convirtió en el portero más joven en debutar en la USL Pro. Lo hizo contra el Rhinos FC el pasado 1 de abril. “Estaba un poco nervioso y me tomó un tiempo darme cuenta que sería titular en un partido de la Liga,” expresó entonces.

“Mi primer pensamiento fue que me enfrentaría a jugadores que tienen casi el doble de mi edad, más altos y más fuertes que yo. Pero el destino me preparó esta gran oportunidad. El partido me sirvió para darme cuenta que puedo jugar a este nivel y, a pesar que cometí ciertos errores, la experiencia ganada el pasado sábado solo me hará mejor portero”, expresó el fin de semana, luego de conseguir su primera victoria como titular.

Brendan Burke es el entrenador del Bethlehem Steel FC y elogió al joven guardameta.

Romero también ha formado parte de la selección sub 17 de El Salvador y disputó el más reciente Premundial de UNCAF, en noviembre de 2016.