Salvadoreño es líder con su equipo en Liga de Guatemala

El defensa salvadoreño Edgardo Mira y su equipo, el Deportivo Chiantla, sobresalieron en la jornada 1 de la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala al quedar como líderes tras su victoria de 2-0 ante el Saranate. El exjugador del Chalatenango jugó los 90 minutos y ayudó a su club a sumar tres puntos importantes en la pelea por el no descenso.

El otro salvadoreño que inició con victoria en tierra chapines fue Odir Flores del Cobán Imperial. Los príncipes azules se impusieron 2-1 ante el Petapa y el "Chino" ingresó como suplente. El zurdo salvadoreño volvió a ver minutos con su club tras recuperarse de una lesión muscular que lo apartó de las canchas desde noviembre del 2018.

Además, la primera jornada del fútbol de Guatemala dejó un empate de 1-1 entre el Comunicaciones de Alexánder Larín (lesionado y ausente) y el Iztapa de Léster Blanco. El Cacho no vio convocatoria debido a que no está recuperado completamente de su lesión en su rodilla, mientras que Blanco sí jugó durante 70 minutos, sin embargo no pudo anotar en el arranque del Clausura 2019. Quien sí lo hizo fue el argentino ex del Chalate, Ramiro Rocca.

Por su parte, Jaime Alas tampoco pudo debutar con victoria en el fútbol guatemalteco, pues su Municipal empató 1-1 contra el Siquinalá. Alas arrancó desde el once titular y jugó los 90 minutos.

José Tobar también tuvo acción en la Segunda División de Guatemala con el Deportivo Mictlán. Los "Conejos" no arrancaron con victoria en la primera jornada y empataron 2-2 en casa ante el Deportivo Carchá.