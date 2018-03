Salvadoreño es elegido el mejor jugador de la jornada en Estados Unidos

Allan Carrillo, hermano del guardameta de la selección nacional mayor Derby Carrillo, se confirmó esta semana como uno de los jugadores más importantes bajo los tres palos en la liga universitaria de Estados Unidos.

El jugador de la UCSB que milita en la Big West Conference de Estados Unidos fue seleccionado como el más valioso luego de su gran actuación en el último partido con el equipo de Santa Bárbara.



The rookie GK earns his 2nd defensive #BWCAOTW for @UCSBMensSoccer after his 5th shutout & a career-best 8 saves.



?? https://t.co/oa1Oxqxy7h #GauchoPride #PlayBig ?? pic.twitter.com/bYE08auxx5