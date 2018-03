Salvadoreño Rodolfo Sibrián podría convertirse en jefe de los árbitros mexicanos

El exárbitro internacional salvadoreño Rodolfo Alexander Sibrián, actual instructor de árbitros de CONCACAF, admitió desde Ciudad de México que existen pláticas avanzadas para convertirse en el nuevo director técnico de la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Fútbol (FEMEXFUT).Sibrián podría sustituir al ex árbitro mundialista mexicano Edgardo Codesal, quien dejó su cargo por discrepancias con los mismos árbitros de la liga nacional azteca, que le acusaron de favoritismo con cierto grupo del arbitraje local.“No hay nada concreto todavía, pero continuamos en las platicas”, admitió Sibrián a este rotativo cuando se le consultó sobre sus posibilidades de alcanzar dicho cargo.Medios deportivos de México han hecho eco a la posibilidad que Sibrián, de 53 años y el actual vicepresidente de la comisión de árbitros de El Salvador, pueda emigrar con su familia a suelo azteca, la cual es la única condición para aceptar el cargo.“No podemos decir que ya está concluido completamente, pero sí ya hay buenas posibilidades de que tomemos el cargo y podamos ayudar más decididamente en la instrucción al arbitraje mexicano", dijo en una entrevista con el portal web mexicano Mediotiempo.El periódico mexicano Récord informó en su portal digital que “el instructor con experiencia en FIFA reconoció que las pláticas con la Federación Mexicana de Futbol ya están muy avanzadas y por situaciones familiares será hasta el verano cuando ocupe el cargo”.Sibrián admitió a dicho rotativo azteca que “esperemos que en el verano ya se realice. Me han tratado muy bien, me ofrecieron el cargo pero yo todavía tengo algunas situaciones familiares en El Salvador y no puedo hacer un cambio radical”.Actualmente Sibrián se encuentra en México participando en un curso de arbitraje donde admitió que “tenemos un diagnóstico de las áreas que tenemos que atacar principalmente, las áreas que tenemos que intervenir, reforzar y eso ya lo tenemos listo".La FEMEXFUT ha revelado que se barajan otros dos nombres más, pero que actualmente existe una buena relación con Sibrián y es el que más reúne los requisitos.