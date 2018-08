Salvadoreño José Tobar volvió al fútbol de Guatemala

Después de una operación en la nariz, el volante salvadoreño José Tobar volvió al fútbol. Lo ha hecho en 2018 con la camisa de Mictlán, de la segunda división del balompié de Guatemala. El año pasado, antes de la intervención a escala nasal, formó parte del plantel de Siquinalá, en la liga de privilegio de Guatemala.

Por ahora, Tobar es parte del equipo titular del plantel de Asunción Mita, que ocupa la casilla siete, con cuatro de nueve puntos posibles.

"Me salió esta opción de jugar en segunda división de Guatemala. La lesión en mi nariz me costó ya no seguir en Liga Nacional. Había que esperar tres meses para mi recuperación. Lo que yo quería era seguir jugando en el extranjero. Gracias a Dios, ya quedó en el olvido esa lesión. Espero que más adelante pueda tener de nuevo la oportunidad de jugar en Liga Nacional", apuntó el mediocampista salvadoreño, desde tierras chapinas, en plática con EL GRÁFICO.

Por ahora, Tobar acumula tres años de militancia en Guatemala. Destaca en esa expedición su ascenso a Liga Nacional con Siquinalá en 2016.

"Por cosas del destino no pude consagrarme en Liga Nacional. En los equipos en que he estado siempre he sido titular. Es en lo primero que uno piensa. Ahora estoy en un equipo que tiene aspiraciones para ascender a liga nacional", aseguró el centrocampista cuscatleco.



Por otra parte, antes de Tobar, hubo otros cuscatlecos que jugaron para Mictlán. En la década de los 90, lo hizo Jorge Morán Mojica. Luego en 2014 estuvo en ese plantel Christian "Pibe" Bautista.