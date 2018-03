Salvadoreño Joel Aguilar Chicas es confirmado en Copa Oro

El ex árbitro internacional FIFA, Felipe Ramos Riso, analizó el listado de árbitros para Copa Oro que ha revelado hoy la CONCACAF. Para él, han sido acertados las designaciones del salvadoreño Joel Aguilar Chicas, el estadounidense Mark Geiger y de los mexicanos Roberto García y César Ramos.

"De parte de El Salvador ya sabemos que quien encabeza la nómina es Joel AguilarChicas. Es una de las personas que no puede faltar a estos eventos. Lo que me sorprende es que haya tres árbitros de México. Nunca hubo un contingente tan grande. Van Fernando Guerrero, César Ramos y Roberto García. Dos de ellos (Ramos y García) están en la lista a Rusia 2018. Me parece un buen grupo. Ahora CONCACAF aprovecha meterlos en Copa Oro para que les sirva como preparación para Rusia 2018", apuntó Ramos Riso, en plática con EL GRAFICO.

Estos son todos los colegiados que estarán en Copa Oro, que iniciará este 7 de julio. Como árbitros estarán: Joel Aguilar (SLV); Henry Bejarano (CRC); Drew Fischer (CAN); Roberto Garcia (MEX); Mark Geiger (EUA); Fernando Guerrero (MEX); Wálter Lopez (GUA); Jair Marrufo (EUA); Yadel Martinez (CUB); Melvin Matamoros (HON); Oscar Moncada (HON); Ricardo Montero (CRC); John Pitti (PAN); César Ramos (MEX); Héctor Rodríguez (HON); Armando Villarreal (EUA) y Kimbell Ward (San Cristóbal y Nieves).

Los asistentes serán: Frank Anderson (EUA); Joseph Bertrand (TRI); Graeme Browne (San Cristóbal y Nieves); Ronald Bruna (PAN); Jose Luis Camargo (MEX); Keytzel Corrales (NCA); Melvyn Cruz (HON); Carlos Fernández (CRC); Geonvany García Lima (SLV); Miguel Hernández (MEX); Hermenerito Leal (GUA); Gerson López (GUA); Juan Carlos Mora (CRC); Charles Morgante (USA); Alberto Morin (MEX); Marcos Quintero (MEX); Christian Ramirez (HON); Ainsley Rochard (TRI); Corey Rockwell (EUA); Jesus Tábora (HON); Marvin Torrentera (MEX); William Torres (SLV); Gabriel Victoria (PAN); Daniel Williamson (PAN) y Juan Francisco Zumba (SLV).

Para Ramos Riso, lo mejor del arbitraje de CONCACAF está convocado para esta Copa Oro. "A lo mejor no todos estén a buen nivel, pero llevan a lo mejor que hay en CONCACAF", indicó.