Salvadoreño Dustin Corea es distinguido como el jugador más valioso

Dustin Corea, volante salvadoreño del FC Edmonton, de la segunda división de Estados Unidos (NASL), fue distinguido por el grupo de aficionados del club como su jugador más valioso (MVP, por sus siglas en inglés).

Si bien el conjunto canadiense ya no tiene posibilidades matemáticas de meterse al "Championship" (la liguilla de la NASL), el Edmonton Supporters Group le otorgó un trofeo ayer sábado al mediocampista ofensivo.

Big congrats to @DustinCorea for winning our 2017 MVP award, well deserved. Send us a picture drinking out of it! ???????? #MVP #ESGMVP #FCEd pic.twitter.com/nWK0I3ErrI