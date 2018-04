Salvadoreño Anderson Marroquín en la mira del Levante de España

El delantero salvadoreño Anderson Marroquín, un talento emergente del fútbol juvenil en Estados Unidos, conversó con EL GRÁFICO y confirmó que sí hay intenciones del Levante UD, de la segunda división española, para que él viaje a esa nación y juegue con ellos.

Sin embargo, no descartó la opción de quedarse en el balompié universitario de Estados Unidos, lo que le abriría puertas a la MLS, aunque él tiene muy claro lo que quiere: su prioridad es viajar a España.



¿Cómo se abrió la oportunidad para que fueras a probarte al Levante, de la segunda división de España?

La experiencia que he tenido en el fútbol de acá (en Columbia, Maryland), me ayudó a que pudieran verme y gracias a Pro Fútbol Connect y al representante Luis Calderón Jr., quien hizo gestiones con el presidente del Levante.

¿Cómo fue la experiencia de entrenar en el Levante UD? ¿Qué expectativas generaste allá?

La experiencia fue increíble, el nivel por allá es definitivamente altísimo y la competencia es muchísima. Con los entrenadores hablé un día antes de volver y me dijeron que veían potencial en mí y que harían todo lo posible para que el presidente (del Levante) me lleve allá.

Por ahora no (irá a España) porque de la escuela (high school) salgo hasta mayo. Sería un chance más, ya que me dijeron que puedo hacer pruebas con el Levante B en la segunda B de España, o me pueden ayudar a ir al Villarreal o Valencia en la segunda B, porque es donde se empieza.

¿Entonces sí hay un interés claro?

Por ahora están viendo cuál es la mejor opción para ir, cuándo ir y mi representante me está ayudando en eso porque es un proceso.

A Villarreal o Valencia, ¿irías cedido?

Sería una cesión porque así conozco otros chicos que son del Levante B y juegan en otras filiales.

¿Cuánto te falta para concluir tus estudios?

Para ir a la universidad me falta mes y medio y también he pensado qué hacer, porque acá tengo dos becas para seguir jugando con ellas y esa también es una puerta para llegar a la MLS (primera división de Estados Unidos), pero por ahora quiero ver qué me conviene.

¿Ir a Levante es tu prioridad?

Esa sería la opción número uno, pero por ahora veremos qué me dice la gente y el representante.

¿Qué recuerdos tenés de El Salvador?

Como ya decían en la nota (publicada por EL GRÁFICO), mi madre se vino en 2005 a Estados Unidos y mi papá y yo no la vimos hasta 2013, que vinimos por medio de ella. En El Salvador estuve hasta séptimo grado y estudiaba en el Complejo Educativo Concha Viuda de Escalón. Ahí jugaba siempre, en la calle, con mis amigos. Siempre jugaba.

Aún mantengo contacto con amigos y persona queridas. En junio, del año pasado estuve allá de vacaciones por un mes y a lo mejor regreso.

Anderson en su niñez, en las canchas de El Salvador.

¿Cómo surge la idea de ser futbolista?

Desde pequeño recuerdo que mi padre (Santos Aníbal Mejía) jugaba en la primera división de Guatemala, en un equipo que se llamaba Heredia. Desde los cuatro o cinco años iba a los partidos y los entrenos y me empezó a gustar.

Cuando crecí no sabía qué era jugar en el medio, lo que me gustaba era hacer goles, también me gustaba jugar en las bandas, como "11" o como "7", pero en Estados Unidos me di cuenta que no era muy rápido sin balón, pero era bueno para los goles. El jugador al que me gusta emular, a mi manera es Luis Suárez, es al que más me gusta ver jugar.

¿Ilusiona la idea de jugar en la selección de El Salvador, país en el que creciste?

Eso es algo que siempre surge en mi familia y mis amigos. Veía que en comentarios de la nota la gente decía "no vengás a jugar acá", pero yo soy salvadoreño y amo el país que es donde crecí y que me vio crecer y eso siempre estará en mí. Si aquí (Estados Unidos) no se da y allá sí (un llamado), iría. Sí quisiera, jugaría en El Salvador.