Salvadoreña arranca preparación para la Copa Libertadores

Alejandra Herrera está cumpliendo sus metas en el River Plate de la liga argentina de fútbol femenino y ahora arranca su preparación para un ideal más importante: ser la primera salvadoreña que dispute la Copa Libertadores.

El 17 junio Herrera y el River Plate lograron el título de campeonas del balompié gaucho y aunque después llegaron unos días de relajación, en los próximos días arrancarán el trabajo para la nueva temporada, que les supone un doble reto.

"Hemos tenido una semana de vacaciones y ahora nos estamos enfocando en la pretemporada. Tras quedar campeonas se nos abre el paso para la Copa Libertadores", manifestó la cuscatleca.

SU RATO LIBRE EN ARGENTINA

A pesar que su pasión es el fútbol, Alejandra pasa sus tiempos libres con libros bajo el brazo, pues estudia la Licenciatura en Nutrición en la Universidad de Buenos Aires. Actualmente va por su segundo año de la carrera.

Por ahora la jugadora no tiene planes de regresar a su tierra natal, pero no descarta la posibilidad de venir a visitar a sus familiares.

Admite que debe hacer doble esfuerzo para concentrarse con todo lo que se viene.

"Nos estamos preparando para poder llegar esta vez a Copa Libertadores y hacer un buen papel, aunque primero tenemos un objetivo, que es pasar la prueba de la pretemporada", externó.

EL FÚTBOL FEMENINO SALVADOREÑO

La mediocampista no pasó por alto sobre los comentarios que dio el director técnico de selecciones femeninas salvadoreñas, Ricardo Herrera, quien dijo en una entrevista con EL GRÁFICO que las jugadoras nacionales "no están preparadas" y "que no saben ni pegarle a la pelota".

"Todo eso es resultado de lo que la misma federación (FESFUT) hace, ya que no hay ningún formato para que las chicas trabajen bien y se puedan destacar de la mejor manera. Cuando yo estaba allá (en la selección salvadoreña), hacíamos lo que se podía. Por suerte las que estábamos en ese tiempo teníamos un proceso con un grupo cristiano (en el Liceo Cristiano, en su época estudiantil) con Ricardo Vinicio como entrenador. Él nos preparaba con su propia técnica y ya íbamos a la selección con esa base", concluyó.