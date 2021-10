Salvadoreña Samaria Gómez jugará en Francia

La fútbolista salvadoreña Samaria Gómez jugará en fútbol europeo y viajó el miércoles a Francia para firmar contrato con su nuevo equipo, el cual revelará al ser presentada de manera oficial en los próximos días.

La delantera salvadoreña y bicampeona con el Real Estelí de Nicaragua jugará en la segunda división francesa, segun explicó al INDES.

"Voy a seguir trabajando, Europa no es fácil, muchos pueden decir que voy a segunda división, pero creo que no se compara en nada a Centroamérica, segunda división es algo muy interesante para mi vida. Siempre dije que, sí me iba para Europa, quería empezar desde cero. Es un nuevo reto en mi vida y, si Dios me lo permite, llegaré a primera", explicó la jugadora.

El 9 de agosto del presente año, la futbolista salvadoreña Samaria Gómez celebró el bicampeonato con el Real Estelí en la primera división del fútbol femenino de Nicaragua.

El Real Estelí perdió 3-2 en su visita ante el UNAN Managua, que dejó un marcador de 4-4 en el global, pero las rojiblancas aseguraron el bicampeonato por el gol de visita, según los criterios de desempate del balompié nicaragüense. En la ida ganaron 2-1.

¡Nos vemos pronto Samaria, gracias por tanto! ���������� https://t.co/fpzrLsa8XE — Real Estelí FC (@realestelifc) August 31, 2021

Ante la oportunidad en el balompié europeo, Gómez muestra su lado religioso en cada una de sus palabras, pues recalca que es una recompensa de Dios, y que debe afrontarla con responsabilidad para poner en alto el nombre de El Salvador.

“Esto servirá también para abrir las puertas para otras compañeras, y dejar claro que El Salvador tiene jugadoras muy buenas, que también pueden sobresalir fuera del país”, comentó la atacante, quien agradeció su paso por Nicaragua.

Samaria considera que en el país centroamericano le abrieron las puertas, por lo que estará eternamente agradecida con Real Estelí, y a sus dirigentes, Fidel Moreno y su hija Laura, a quienes califica como unas “grandes personas” que estuvieron con ella tanto en los buenos como en los malos momentos.

"Ahora me toca un reto, creo que difícil pero nada imposible para mi vida y para mí, adaptarme a Europa, un horario diferente, otra ciudad, tengo que adaptar mi cuerpo a un rendimiento muy alto", dijo la jugadora, quien destacó que espera “asimilar todas las cosas de la mejor manera”.

En el país jugó en Estrellas del Mañana y eso le abrió las puertas de la selección sub13. Después tuvo su paso ya en la liga femenina con el Legend's con quienes fue campeona en cinco oportunidades y un subtítulo siendo la máxima artillera en tres oportunidades.

Samaria recuerda con entusiasmo sus inicios en las canchas de su colonia, donde se forjó como jugadora, pero también, en algunas, fue marginada por ser mujer, lo cual toma con mucha madurez.

"Al final el machismo siempre existe en muchas personas, pero creo que el entusiasmo de uno, las ganas de querer hacer las cosas bien, nos alegra muchísimo. De mi parte, decirles a las niñas que no se dejen llevar por lo que dicen los demás, al final esto es fútbol, a veces somos mejores que los hombres, eso se refleja en las canchas", comentó.

La jugadora de 19 años tiene como objetivo principal aportar lo más posible al grupo, no tanto brillar a nivel individual, pero sus sueños no se quedan ahí, ya que no solo espera llegar a la primera división francesa, sino también, incursionar en el futuro en la primera división de España.

Samaria reconoce que “es un reto muy grande, una división muy grande, pero como siempre lo he dicho, para Dios nada es imposible, y voy a afrontar a las cosas que vengan, no importa, pase lo que pase voy a seguir luchando, a seguir aprendiendo cosas del fútbol”.

La delantera también agradeció al presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), Yamil Bukele.