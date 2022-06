Salvador Mariona: “Javier guarda aún mucho fútbol que mostrar”

El triunfo por 4-1 de El Salvador sobre Aruba en la segunda jornada del Premundial sub 20 de la CONCACAF que se celebra en suelo hondureño sigue brindando ecos alrededor de sus protagonistas; ejemplo claro es la reacción que generó en la familia Mariona Palacios donde el patriarca, Salvador Antonio Mariona, ex jugador de Atlante y de Alianza e insigne capitán y mundialista con El Salvador en la Copa del Mundo de México 1970 y asistente técnico de Mauricio “Pipo” Rodríguez en el Mundial de España 1982, quien no pudo ocultar la felicidad que embarga a su familia por la extraordinaria actuación de su nieto Javier Mariona, atacante del Roots FC de San Francisco, California y miembro de la actual selección sub 20, quien anotó dos de los cuatro goles en el triunfo cuscatleco sobre los caribeños.

“El sentimiento que embarga actualmente a nuestra familia es enorme, para todos es una alegría inmensa, para la afición nacional también, hay otros en mi familia que no solo tienen mi apellido y que han destacado en el fútbol, pero sí, no podemos estar más que contentos porque mi nieto ha sido uno de los artífices, pero el triunfo es de todo el país”, señaló el ex jugador izalqueño.

Sobre la certera actuación de su tercer nieto varón en el juego ante los arubenses, Chamba Mariona afirmó que “tenía la certeza, junto a mi hijo Rodrigo que fue seleccionado nacional con Raúl Magaña en juveniles pero que nunca estuvo en un equipo mayor ya fue becado y sacó sus estudios en una universidad de Oklahoma que Javier está explotando poco a poco sus virtudes, tiene 17 años cumplidos, pero sabemos y se lo he dicho muchas veces que tiene que madurar más, muchas cosas que aprender, mi hijo (Rodrigo, padre de Javier) lo asesora mucho, aunque a veces le pido que lo aconseje más con paciencia y que no lo regañe mucho porque él asimila todo”, externó.

Mariona confesó que supo que su nieto se exige mucho en cada partido y que no estaba conforme consigo mismo por la poca actividad que ha tenido hasta el momento en la justa regional.

“Mi nieto estaba triste, un poco frustrado porque estaba sumando pocos minutos de juego, pero le he dicho que siga trabajando, que vea a sus otros compañeros que están en las mismas condiciones porque en toda selección existe una base para iniciar un juego; él ha entendido mis palabras y ayer con su ingreso se sumó a la labor colectiva y Dios lo premió con esos dos goles”, acotó.

BUENOS GENES

Salvador Mariona se destacó en el fútbol nacional desde la mitad de la década de los 60’ como un excelente y fuerte zaguero central desde que surgió del Mario Calvo de Izalco hasta su salto a la liga mayor y considera que no es raro que su nieto sea delantero y no defensa central como su abuelo.

“Mi hijo Rodrigo que vive en San Francisco no era defensa cuando jugaba, él era delantero, un volante de enganche, pero más atacante, por eso Javier emula a su padre y no a mí que fui defensor. Incluso Javier tiene una hermanita de 15 años y es una sensación en tenis y en fútbol ya que participa contra gente mayor y aún así se destaca mucho”, comentó.

El ex mundialista de México 1970 confesó además que su nieto no está solo en Honduras ya que hay alguien de la familia que lo acompaña en el torneo juvenil.

“En Honduras está mi segundo hijo, Salvador, acompañándolo, que está pendiente de él, apoyando a mi nieto y a esta selección juvenil; cualquier cosa que él diga se lo transmite a mi hijo y él lo hace llegar a toda la familia ya que no he tenido oportunidad de hablar con Javier en estos momentos de competencia”, comentó.

Sobre la actuación de la sub 20 en el Premundial de la región, Chamba Mariona fue claro en manifestar que “veo a esta selección muy positiva, especialmente luego del triunfo de ayer (martes) donde se sobrepusieron de una desventaja en el marcador. Vemos el futuro de nuestro fútbol salvadoreño para llegar a otro Mundial, lastimosamente la mayor ya no alcanzó ese objetivo”, indicó.

Sobre sus expectativas del grupo de jugadores, el ex capitán de México 1970 admitió que “tengo la plena confianza que El Salvador clasifique a la Copa del Mundo en esa categoría porque esa juventud es la que está creciendo para llegar más adelante a la selección mayor. Ojalá logren también el boleto a los Juegos Olímpicos al cual no participé por un problema en el tobillo ya que me operaron en México por mi lesión y por eso no participé en las eliminatorias pese a que me convocaron para estar allí, pero esa lesión fue grave, pasé un año sentado, sin poder jugar y por eso siempre guardo mi agradecimiento a la familia Sol Meza porque no me abandonaron todo ese tiempo en Alianza donde me pagaron todo mi salario, pese a no jugar”, acotó.

La actuación destacada de Javier Mariona en la selección sub 20 es la secuela de sus dos primos mayores que mostraron buen nivel futbolístico pero que no alcanzaron llegar hasta donde él ha llegado.

“Tengo dos nietos más que radican también en Dallas, Texas, Ignacio Mariona que tiene 21 años y Alejandro Batt de 22 años que es hijo de Floridalma, mi hija mayor, ambos jugaron bien el fútbol pero que por muchas circunstancias no lograron llegar hasta donde Javier lo ha hecho”, confesó Chamba Mariona.

Finalmente, el ex seleccionado nacional y ex técnico de muchos equipos de la liga mayor se refirió al look de cabello de su nieto dentro del plantel nacional.

“Javier es el único jugador con el pelo pintado en la selección, es su look desde hace unos cinco años, para nosotros es una novedad por la edad que tiene y la verdad respeto sus gustos, eso no le resta su calidad que posee, no lo hace por llamar la atención, es un hábito que ha heredado en el ambiente donde vive.”