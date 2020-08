Salume: "Estamos en buen camino para llegar a un acuerdo con Rodolfo Zelaya"

El presidente de Alianza, Adolfo Salume, dijo que están yendo por buen camino las pláticas para que Rodolfo Zelaya vuelva a jugar en Alianza a partir del Apertura 2020. El atacante cuscatleco se desligó del Celaya mexicano hace tres semanas y por el momento es agente libre para escuchar propuestas. Ante eso, Salume confirmó el interés por quedarse con los servicios del atacante nacional

"Todavía no tenemos trato cerrado, seguimos en conversaciones.Tengo a mi gente hablando con él y hablando con su representante. Estamos interesados y yo creo que él también. Hay una buena posibilidad. La decisión es mía. Yo escucho las recomendaciones de la gente y he recibido una recomendación positiva, no solo del técnico (Juan Cortés) sino que de varios de los directivos. Obviamente, también la afición ha estado muy positiva. Estamos viendo cómo cuadramos la configuración del equipo, porque tenemos que acomodar al otro talento. No podemos tener gente de primer nivel que esté sentada y siendo subutilizada. Estamos llegando a una buena forma. Espero que lleguemos a una buena conclusión", dijo el titular de la directiva alba.

Sobre el tiempo en que sería contratado el delantero cuscatleco hay dos opciones, según Salume. "Estamos evaluando hacerlo por un año o un año renovable. Igual, esas cosas son de voluntad. La vez pasada cuando él estaba con nosotros y le salió una oportunidad en el extranjero nos pidió si le flexibilizábamos el contrato. Con Fito siempre ha habido un trato como de casa. Estoy seguro de que las voluntades están ahí. Con Fito siempre ha habido buena relación", expresó Salume.

El presidente aliancista aclaró la versión que dio anteriormente sobre el hecho de que Zelaya no estaba en los planes del equipo blanco para el Apertura 2020.

"Sabe qué es lo que pasa, es que es bien difícil cuando toda la gente ya está presionando para hacer algo cuando uno no está listo. Usted está haciendo ahora un proceso ordenado. Usted no puede traer una estrella al equipo, como Rodolfo Zelaya, sin ver qué va a hacer con las otras estrellas. Hay otros muchachos ahí y nos hemos tomado nuestro tiempo. Es de hacer bien las cosas. No es que haya dudas. Si él nos pide el número 22 de camisola, se lo daremos", dijo el titular de la dirigencia blanca en charla con este medio.

Zelaya no se ha puesto la camisa alba desde enero de 2019, cuando en medio de un partido de liga contra Águila, se despidió de la afición del equipo capitalino antes de su viaje a Estados Unidos para jugar con Los Ángeles FC de la MLS.

¿Siquinalá?

Durante las últimas horas, el Siquinalá de Guatemala confirmó que es otro de los equipos que ha buscado los servicios deportivos de Fito Zelaya; en este caso, el representante deportivo guatemalteco, José Altalef, indicó en breve plática con EL GRÁFICO que ahora mismo estaba complicada la llegada del cuscatleco a las filas del plantel naranjero, que por el momento lucha en los tribunales internacionales por quedarse en liga de privilegio del balompié chapín.