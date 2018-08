Salah dice que su estilo de juego se parece al suramericano

El egipcio Mohamed Salah, estrella del Liverpool, reconoció que posiblemente su estilo de juego "se parezca al sudamericano" y expresó su admiración por los astros del fútbol argentino Diego Maradona, Lionel Messi y Gabriel Batistuta.

"Es posible que mi estilo se parezca al sudamericano", declaró el delantero en la gala de la UEFA en la que estuvo nominado al premio como mejor jugador de la temporada.

"Sobre el fútbol argentino, Maradona y, por supuesto, Messi me gustan mucho. Y Batistuta. A Maradona no lo vi mucho por mi edad, pero me acuerdo haber visto jugar al 'Batigol', como le llaman a Batistuta. Él defendió los colores de Roma, igual que yo", dijo Salah en una entrevista publicada hoy por el diario "Clarín".

Salah, de 26 años, fue nominado junto al portugués Cristiano Ronaldo y el croata Luka Modric para recibir el premio de la UEFA al mejor jugador de la temporada 2017 - 2018.

"Estoy feliz por compartir esto con ellos. Son grandísimos jugadores y ojalá pueda yo estar en la terna o en el podio muchas veces. Todos los días trabajo para seguir mejorando y tengo muchísima ambición", indicó el futbolista egipcio.