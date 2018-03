Sagastizado sigue en Pasaquina y no sabe si irá al Alianza

SAN SALVADOR. El volante salvadoreño Kevin Sagastizado dijo sentirse inconforme por la situación que vive en el Pasaquina, ya que su intención es dejar la institución, aunque la dirigencia no termina de tomar una decisión.El jugador afirmó que tuvo pláticas avanzadas con el Firpo; sin embargo, sostiene que tiene información poco clara sobre la intención del equipo unionense de cederlo al Alianza. Espera que en las próximas horas se resuelva su destino."He venido a incorporarme al trabajo del Pasaquina, han habido alguna pláticas de querer irme, espero hablar con el presidente (Abilio Menjívar) para ver cómo están las cosas. Hay negociaciones pero no sé nada al respecto", destacó el volante.Otra de las alternativas de Sagastizado es cerrar este torneo con los unionenses y luego marcharse. "Me han explicado que otra opción es que siga acá y marcharme el otro torneo. Abilio ha decidido y no yo, por lo que necesito que se tome en cuenta mi opinión y lo hablaremos con el representante", subrrayó.Mirá qué más dijo en el video de esta nota.