Sagastizado dejaría el Pasaquina para fichar por el Firpo

Kevin Sagastizado se dio a conocer en el balompié nacional en 2014, cuando Pasaquina logró el ascenso a primera división, y por ahora solo ha jugado en ese plantel oriental. Pero eso pronto podría cambiar.El jugador cree que ya es momento de cambiar de aires y en plática con EL GRÁFICO admitió que tiene pláticas avanzadas con Luis Ángel Firpo."Pero por ahora no se ha concretado nada. El problema es que aún tengo contrato con Pasaquina y el presidente de ese equipo, Abilio Menjívar, no me quiere dejar ir. No quiere aceptar ninguna oferta, porque también estaba una del Alianza, pero él no quiere. Debo ir a Pasaquina para arreglar eso. Por ahora he tenido mayor acercamiento con Firpo", apuntó el delantero.Sagastizado también confrimó que le dijo a la dirigencia del Pasaquina que no quiere seguir en las filas de ese plantel. Sobre ese punto, EL GRÁFICO buscó la versión de Menjívar, pero el dirigente no atendió la llamada de este medio.Por su parte, Raúl Galo, presidente del equipo pampero, admitió el interés por Sagastizado."En la posición que juega Kevin nosotros tenemos la necesidad de llenar una plaza. Hay bastante acercamiento con Kevin. Hemos tenido comunicación con su representante y con el jugador. Queremos definir eso lo antes posible", apuntó el titular de la dirigencia pampera.Kevin Sagastizado es uno de los jugadores que ya trabajaron con el actual técnico del Firpo, Juan Ramón Sánchez. El timonel tuvo a Sagastizado en la selección preolímpica en el eliminatorio de 2015, en Panamá.