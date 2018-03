Sacerdotes y seminaristas enfrentarán al “Mágico” González y sus amigos

Un partido de fútbol inusual se llevará a cabo en Candelaria de la Frontera (Santa Ana). Sacerdotes y religiosos de la parroquia local se enfrentarán en el terreno de juego a Jorge “el Mágico” González y sus amigos.La parroquia nuestra señora de Candelaria y la renovación carismática Católica organizan una jornada deportiva con el fin de recaudar fondos para obras parroquiales. Este evento se llevará a cabo el domingo 15 de octubre en la cancha municipal de Candelaria de la Frontera. El costo de la entrada será de un dólar.Los organizadores expresan que el juego amistoso busca ser una manera de poder convivir con el mejor jugador salvadoreño en la historia.Además de “el Mágico” en la cancha municipal de candelaria se reunirán ex jugadores del futbol salvadoreño entre ellos Ricardo Mena Laguan, Toninho Dos Santos, Carlos “Imacasa” Recinos, Cristian Álvarez, Alejandro De La Cruz Bentos, Alberto “Chochera” Castillo, Emiliano Pedroso, Calolo, Jorge Mojica y Sergio Olmedo.“La idea no es solo verlos dando misa sino divertirnos en el deporte rey” comentó Sergio Olmedo.Más de cinco sacerdotes dejaran sus hábitos religiosos para ponerse los tacos y jugar en contra del “Mágico”, entre ellos el padre David Cristales, Everardo Linares, Milton Orantes, Álvaro Molina y el padre Darío . Junto a ellos jugaran seminaristas para firmar el once titular.Previo al encuentro esperado se hará un partido entre miembros de la renovación carismática católica y seminaristas de la diócesis de Santa Ana.