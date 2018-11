"Ruso" y Timbers buscan hoy el pase a la final de conferencia

El domingo Portland Timbers ganó 2-1 a Seattle Sounders por la ida de la semifinal de la conferencia oeste en la MLS. Hizo valer su localía en el Providence Park pero encajar un gol de su eterno rival es una arma de doble filo en la eliminatoria.

De acuerdo al reglamento de la MLS, los goles de visitan son válidos para definir el desempate en las rondas de semifinal y final por el campeonato de conferencia. Eso significa que si esta noche Sounders gana con marcador 1-0, enviará de vacaciones a Timbers, equipo donde milita el volante salvadoreño Andrés ''Ruso'' Flores.

Este partido está programado a las 9:30 p.m. (hora en El Salvador) en el CenturyLink Field. En su última visita en ese campo, Timbers ganó 3-2 el pasado 30 de agosto.

La rivalidad es muy marcada entre estos dos equipos. Desde 2009 han disputado 31 partidos. La serie sigue favoreciendo al cuadro de Oregon con 13 victorias, 7 empates y 11 derrotas.

Como local, Sounders ha ganado 10 de 17 partidos ante los Timbers. Pero han perdido en tres ocasiones ante su público. Un empate este jueves le dará la clasificación a Portland para disputar la final de conferencia con el ganador de la serie entre Real Salt Lake y Sporting Kansas City, que se enfrentan hasta el domingo luego de empatar 1-1 en la semifinal de ida.

Flores en el juego del domingo fue suplente pero no vio acción. Su último partido con Timbers fue el 28 de octubre en el último partido de fase regular cuando marcó su primer gol oficial en la liga estadounidense.

No ha jugado en postemporada, ya que en la repesca de su conferencia, el 31 de octubre, no fue convocado en la victoria 2-1 sobre FC Dallas