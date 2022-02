'Ruso' Flores: "Me entregué por completo durante mi carrera"

El futbolista Andrés Flores anunció su retiro del fútbol activo el pasado martes a través de su cuenta en Twitter luego de 12 años de una exitosa cartera deportiva que lo hizo formarse en Argentina y luego, tras jugar en Isidro Metapán, enrolarse en la Super Liga de Dinamarca con el Viborg FF antes de recalar en el fútbol de los Estados Unidos, tanto en la USL como en la MLS.



Flores jugó 67 partidos internacionales con la selección mayor de fútbol de nuestro país en 68 juegos vistiendo la camiseta de la selección donde participó en 26 partidos amistosos, 42 encuentros oficiales como en Copa de Naciones (15), Copa Oro (14) en Liga de Naciones (2), así como en 11 partidos en eliminatorias mundialistas de la CONCACAF.



Luero de hacer público de su retiro como jugador activo, el Portland Timbers (MLS) anunció este miércoles 23 de febrero que Andrés Flores será asistente técnico de Shannon Murray, técnico principal del Portland Timbers II.



Junto a Flores llegan además Serge Dinkota en dicho rol de campo y Steve Reese como preparador de porteros.



Este equipo equivale a la reserva del primer equipo y competirá en el torneo MLS Next Pro a partir de esta nueva temporada.



"Rusito" Flores jugó durante tres temporadas en el Timbers Portland (2018-2020) donde jugó 45 partidos antes de pasar al FC Toros de Río Grande Valley de la USL en el 2021.



Flores militó además por cuatro temporadas (2014-2017) en el New York Cosmos de la NASL bajo la batuta del venezolano Giovanni Savarese.



¿Cuándo tomaste tu decisión personal de retirarte como futbolista activo?

Ha sido todo un proceso, comenzó en un punto del año pasado donde decidí planificar mi transición a lo que sería mi vida después de ser futbolista profesional. En todo esto de la transición, de prepararme, de planificar, de organizarme, estando jugando con Río Grande Valley de la USL se me presentó una muy buena oportunidad de trabajo que ayudaría a mi crecimiento profesional y también para poder seguir ligado al fútbol.

Fue una decisión muy bien pensada, una decisión bien planificada, aún con sentimientos encontrados, pero al final, sé que es la mejor decisión que he tomado, por lo que se tomó justo al inicio de este año obviamente hubo cosas que debimos arreglar antes plr eso lo anuncié hasta el pasado martes, pero me siento feliz, ilusionado por lo que se viene.



¿Cómo tomó el FC Toros de Río Grande Valley tu decisión de retirarte del fútbol?

Súper bien, la verdad es que me avisaron con mi decisión, me dijeron que tenía las puertas abiertas para todo lo que necesitara a futuro, tengo muy buena relación con su staff técnico. Me apoyaron mucho, me desearon lo mejor y tengo la certeza que tendré muy buena relación con ellos.



¿Con quién seguirás ligado al fútbol?

Este año la MLS empieza con la nueva liga llamada MLS Next Pro que será la liga de las reservas de todos los clubes de la MLS.

Timbers de Portland estaba armando ya su equipo y gracias a Dios como he dejado una buena imagen acá me tenían como una opción para formar parte de su cuerpo técnico, por lo que he sido nombrado como uno de los asistentes técnicos del profesor Shannon Murray; empezamos las labores preliminares el lunes pasado e iniciamos las labores de campo este jueves por la mañana ya que hemos organizado primero cómo estará conformado el plantel y el calendario de trabajo para todo el año.



¿Cómo evaluás el apoyo que has recibido de tus ex compañeros de equipo y de selección en redes sociales tras tu anuncio de tu retiro activo?

Para mí siento que es lo más importante, el poder haberme ganado el respeto de mis compañeros en un mundo del fútbol donde es muy difícil hacerlo, a mí (esas expresiones de cariño y solidaridad) me llenan de orgullo, que pueda haber tantos compañeros diciéndome cosas tan bonitas, creo que es lo más importante, estoy contento y a la vez muy agradecido con cada uno de ellos que tuve durante toda mi carrera porque todos ellos me ayudaron a lograr lo que he conquistado en el fútbol y aparte a forjarme también como persona.



¿Qué peso para que a tus 31 años y con un buen estado físico hayas adelantado tu retiro de las canchas?

Mis aspiraciones profesionales. Soy de esas personas que siempre se trazan metas y entre ellas están representar bien a mi país, de la mejor forma que pueda, y si veo que hay más potencial de crecimiento fuera de un campo de fútbol que dentro del mismo, obviamente voy a tomar esa oportunidad. Mi decisión de retiro va por allí, en alcanzar un potencial de crecimiento profesional, de mis aspiraciones de seguir creciendo dentro del fútbol de los Estados Unidos y Timbers me ofrece esa estabilidad y el espacio de crecimiento que estoy buscando.



¿De qué manera recibió tu familia, tu madre especialmente sobre tu decisión de retirarte del fútbol activo?

Todos están súper orgullosos y felices de la decisión que he tomado. Me han apoyado y me han abrazado durante todo este proceso al 100%, cada conversación que he sostenido con ellos para tomar al final mi decisión me ayudaron en sentir su apoyo ya que luego de anunciar en mía redes sociales mi retiro me han hablado, me han expresado lo orgulloso que están de mí. Me ha dado mucha alegría ver a mi mamá disfrutar cada paso de mi carrera.



¿Has pensado en el sentimiento que tendrás al entrar a una cancha y tomar tu rol de técnico en vez de jugador?

Lo he pensado muchas veces, en diciembre en California estuve trabajando como scouting para la MLS y sí, he pensado ese momento, pero me siento orgulloso de lo que hice hice mi carrera y aunque la voluntad de Dios está obrando ahora en esta etapa de mi vida, estoy tranquilo en ese sentido; ahora tengo la ilusión de compartir toda esa experiencia que tuve como futbolista y en poder ayudar al desarrollo de los futbolistas dentro del Timbers.



¿Con qué cosa te quedas con todo lo que has experimentado en 12 años de carrera profesional?

Me quedo con la satisfacción de haber entregado todo lo que tenía en mi carrera, de haber logrado cumplir con mis sueños desde pequeño ya que toda mi vida ha estado ligada al fútbol ya que toda mi vida ha estado alrededor de una pelota, pero al final, pensándolo bien, me quedo con todo, con lo bueno y lo malo que me ha sucedido en todo este tiempo como jugador activo; con todas las experiencias que tuve dentro y fuera del país, con la selección nacional en todos sus niveles, con toda la gente que he conocido, me siento feliz y muy orgulloso de mi carrera.



Entonces, ¿pensás que tuviste más cosas buenas que malas en tu carrera?

Sí, tuve más cosas buenas que las cosas que me hicieron daño. El fútbol te hace tocar los picos altos y bajos de tus sentimientos y en mi carrera me tocó lidiar con ambos, pero no digo que solo me quedo con los buenos porque también los momentos malos me dejaron muchas experiencias que me han ayudado a forjarme como persona y como profesional.



¿Te queda el sentimiento de no haberte retirado de la selección como te habría gustado hacerlo?

No, aunque reconozco que me habría gustado ser parte de la última oportunidad que se me presentaba para disputar la actual octagonal y no lograr haber cumplido mi sueño como futbolista de haber clasificado a un Mundial; pero no, me quedo tranquilo en ese tema porque siempre en mi carrera me entregué por completo en cada una de mis etapas como jugador profesional, nunca me guardé nada, siempre lo sí toso por la camiseta nacional y con los equipos que defendí.



¿Te mirás a futuro ser parte del cuerpo técnico de una selección nacional?

Es una decisión que no depende directamente de mí, si no que de la Federación de Fútbol, pero obviamente me gustaría en lo personal que cuando llegue esa oportunidad esté lo más preparado posible para poder aportarle lo máximo de mí a la selección y al fútbol de El Salvador.



¿Has tenido algún contacto con el actual seleccionador nacional, Hugo Pérez?

Ninguna, nunca he tenido esa oportunidad de hablar con él.



¿Te parece viable la labor que está realizando en procura de armar una selección para el Mundial 2026?

Me parece viable esa labor, creo que toda selección nacional tiene derecho a competir bien, para eso están las eliminatorias, habrá que trabajar y mejorar mucho, pero son cosas que deben tratar los actuales responsables y espero de corazón que todo les salga bien.



¿Qué tanto te ha gustado y qué no de la selección nacional en las actuales eliminatorias hacia Catar 2022?

Siento que ha existido una evolución en el volumen de fútbol de la selección que había antes, creo que desde que ellos llegaron alcanzaron su picó más alto de rendimiento en la pasada Copa Oro y después siento que no se pudo mantener ese nivel de fútbol que se mostró en esa competencia. Sabemos que en el fútbol es de momentos y hay que tratar de expandir esos buenos momentos para alcanzar los resultados requeridos. En mi opinión hay mucho qué trabajar y enfocarse en esa labor para avanzar.



¿Sientes raro que te llamen los jugadores ahora profesor Flores?

No me gusta que me llamen así, se los he pedido de favor que solo me digan Ruso o Flores, les pido que no me digan así, se siente raro, esto es muy nuevo para mí, se los he pedido a mis compañeros de staff técnico, a mis amigos y a la prensa deportiva.



¿Qué mensaje puedes enviarle a tus ex compañeros de campo?

A mis amigos y ex compañeros decirles solamente gracias, agradecerles por cada una de esas experiencias que vivimos dentro y fuera de una cancha de fútbol, me acuerdo de cada uno de ellos y que todos forman parte de mi vida, sin ellos no habría logrado los éxitos que he alcanzado y especialmente a la afición ya que sin ellos la vida del futbolista no tendría sentido, gracias a todos los que me apoyaron en mi carrera y también a los que no me apoyaron porque me ayudaron a doejar mi carácter dentro y fuera de la cancha y a mejorar las cosas que no estaba haciendo bien y espero reencontrarme con ellos en un futuro.