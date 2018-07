Rusia 2018: Las curiosidades de la final entre Francia y Croacia

El choque entre Francia y Croacia, por la final de la Copa del Mundo Rusia 2018, tiene curiosidades que rodean su historial, registros interesantes y mucha historia de por medio.

Por un lado, los croatas querrán vengarse de aquella semifinal de Francia 1998 ante los galos, en la que fueron despachados por los locales, mientras que la escuadra "bleu" llega confiada porque tiene el historial a su favor.

Acá te dejamos algunos datos a considerar en esta final:

GRACIAS A THURAM

El zaguero Lilian Thuram es referente del equipo francés campeón en 1998, pero no por su capacidad goleadora, sino por su solidez defensiva. Pero casualmente los únicos dos goles que anotó como internacional con su selección fueron precisamente ante Croacia, en aquella semi de 1998.

DESCHAMPS, A POR EL MITO

Didier Deschamps ganó la final de 1998 a Brasil (3-0) y se consagró campeón del mundo, pero hoy quiere repetir, 20 años después, aunque en el rol de entrenador. Solo dos personas más han logrado esto: el brasileño Mário Zagallo y el germano Franz Beckenbauer.

EXPERIENCIA

Si Francia viene de perder la final de la Eurocopa que organizó en 2016, ante una oficiosa pero poco vistosa Portugal, los croatas son todo lo contrario: esta es su primera final a nivel de selección absoluta, por lo que el juego de hoy en Luzhniki es su bautizo en búsqueda de un primer título, tras su independencia en 1991.

UN PARTIDO MÁS

En el papel, ambas selecciones han jugado seis partidos en este Mundial y van por el séptimo, pero contando el tiempo en competencia, los croatas tienen más de 100 minutos (un total de 630) que los franceses (que suman 540), prácticamente equivale a decir que este será el octavo juego y no el siete de los "Vatreni".

¿OTRA PRÓRROGA? MUY PROBABLE

Los croatas vienen de jugar tres prórrogas consecutivas y podrían lograr un nuevo récord en Rusia 2018 si disputan la cuarta al hilo. La probabilidad de que esto pase es muy alta, ya que la última vez que no se jugó un alargue fue hace 16 años, en Corea/Japón 2002.

A los franceses no les gustará la idea de irse al tiempo extra, ya que en 2006 jugaron su última final con Italia y no solo pasaron la prórroga, sino que acabaron en penales, donde perdieron el partido y a su máximo crack, Zinedine Zidane, con su mítico cabezazo.