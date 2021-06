Rugamas, con la pólvora encendida

El delantero David Rugamas tuvo un partido sobresaliente. Llegó desde el banquillo en la segunda parte y lo hizo con la pólvora encendida, consciente que estos partidos son los que permiten darle confianza a cualquier jugador en una selección nacional.

No solo eso. Según datos del periodista Alexis Martín-Tamayo (Míster Chip), Rugamas es "el primer jugador de la selección que logra un hat-trick como suplente en toda la historia de las Eliminatorias para la Copa del Mundo".

VIR ����0-7���� SLV (FT) - David Rugamas es el PRIMER jugador de @LaSelecta_SLV que logra un hat-trick como suplente en TODA la historia de las Eliminatorias para la Copa del Mundo. pic.twitter.com/PwbgSrtFX4 — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 6, 2021

Los goles además llegaron cuando su equipo más lo necesitaba y lograron rematar un resultado que ahora tiene a la selección salvadoreña en el liderato del grupo y con la obligación de ganar el martes para sentenciar la clasificación a la siguiente ronda en la que habrá que enfrentarse a Saint Kitts & Navis.

Rugamas salió contento del encuentro aunque pidió calma. No se ha logrado nada y el rival apenas y les exigió el sábado, por lo que consideró que se debe tener los pies sobre la tierra.

"Para esto nos preparamos. Tengo un mes de estar trabajando para este partido; venimos de un triple turno y se notó que físicamente estamos bien porque el rival terminó cansado. El resultado es demasiado bueno", mencionó el atacante del Once Deportivo.

Rugamas mencionó además que "la responsabilidad con la que jugamos y el deseo de ganar y la mentalidad se vio reflejada en este partido".

Agregó: "En lo personal no me molesta que me exijan. Somos jugadores profesionales y para eso entrenamos". Además de los tres goles, Rugamas se llevó de recuerdo el balón firmado por sus compañeros.

Rugamas ingresó en la segunda parte por el atacante Nelson Bonilla. El técnico Hugo Pérez mencionó tras el partido que de cada jugador que entra de cambio espera un mejor rendimiento que permita potenciar al equipo, el delantero cumplió con creces.

No ocultó su felicidad tras anotar su primer hat-trick con la azul y blanco en un partido que les permite tomar confianza y el liderato de la clasificación.

"Claro que estoy contento por estos tres goles. Estoy agradecido por el partido que tuve porque fue una buena noche. Son cosas que como delantero las deseas siempre", concluyó Rugamas.

El equipo salvadoreño demostró ante Islas Vírgenes Estadounidenses que por fin tiene gol tras una seguidilla de partidos en los que apenas pudo conseguir más de dos anotaciones.

La diferencia de goles ahora está a su favor y deberán cerrar en casa frente a Antigua y Barbuda, el equipo más complicado, en el papel, en esta fase de grupos.