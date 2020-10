Rugamas: "Volver a jugar fuera del país depende solo de mí"

El Apertura 2020 es el torneo que marca el regreso del delantero nacional, David Antonio Rugamas, a la primera división del balompié cuscatleco. Tras un paso por la segunda división de Tailandia en el segundo semestre de 2019 y por el Xelajú guatemalteco, en el Clausura 2020, Rugamas vuelve a plantar bandera acá. A Tailandia, el atacante de 30 años se fue luego de su trabajo con la selección mayor en Copa Oro. Luego en Guatemala estuvo por 13 fechas con los Superchivos y solo marcó un gol.

Luego de algunos días de incertidumbre en tierras chapinas, Rugamas tomó su carro y regresó a El Salvador. Tras transcurrir algunos días en suelo cuscatleco, el delantero recibió una oferta de 11 Deportivo. Dijo sí y ese es ahora su actual al equipo. Pero el delantero tiene claro que su objetivo sigue siendo jugar fuera del país.

"Me siento bien por llegar a un equipo que está haciendo un buen manejo de muchas cosas. Pero la idea de salir nuevamente del país sigue estando ahí. Me quedan varios años para seguir haciendo esto que soñé desde pequeño. Para mi no está cerrado el hecho de jugar de nuevo en el exterior. Vine ahora a 11 Deportivo y,primero Dios, pueda marcar una buena cantidad de goles, que es lo que a uno le abre la puerta fuera del país", externó el delantero cuscatleco.

Rugamas, quien en el El Salvador se ha puesto hasta ahora las camisas de FAS, Metapán, Águila y Alianza, reiteró que para tomar una nueva oferta del extranjero, tendrá que volver a demostrar su capacidad de goleo en el fútbol nacional.

"Tengo mucha fe en que se pueda abrir una nueva puerta en el extranjero. Las últimas dos experiencias afuera han sido buenas. Pero irme otra vez dependerá del torneo que se haga ahora acá con 11 Deportivo. Siempre pensamos en positivo, en que van a venir buenas cosas el próximo año. Ahora por la pandemia nos tocó parar casi por medio año, pero ya hemos retomado un poco de ritmo. Ha sido complicado también el tema económico, pero acá en 11 Deportivo nos ayudaron mucho desde el principio", aseveró el atacante en charla con EL GRÁFICO .

Por otra parte, el atacante indicó que no se puede quejar por la forma en que sus compañeros lo han hecho sentirse parte del camerino en 11 Deportivo. Casi que ya tiene sellada una camaradería con la mayor parte del plantel.

"Creo que a la mayoría de la plantilla actual ya lo conozco. Considero que ni se podría hablar de que ha habido un proceso de adaptación. Parece que ya hubiera estado en este equipo en torneos anteriores. Uno viene acá y habla con todos los compañeros. Hay un muy buen camerino", explicó el delantero nacional