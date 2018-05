Rudy Valencia tiene ofertas para jugar en el extranjero

Rudy Batres Valencia sigue sin encontrar equipo luego de su salida del Alianza, aunque reveló que tiene ofertas a nivel nacional y en el extranjero. Su prioridad es encontrar un club en el que tenga solvencia económica.

"Unos equipos se me acercaron a mitad del torneo pasado (Clausura 2018) cuando aún tenía contrato con Alianza. Les dije que habláramos cuando ya no tuviera ningún vínculo con el equipo. Ahora que ya terminó el torneo ninguno se me ha acercado", explicó el volante sobre su situación.

Los que sí se acercaron hace una semana fueron el Municipal de Guatemala, un club de Tailandia y el Árabe Unido de Panamá. Sin embargo, aún no ha podido comunicarse con ellos para concretar algo.

"Voy a mandar un mensaje para ver qué pasa, porque hace una semana me tuvieron que mandar la carta de transferencia, pero ya se atrasó la directiva del Alianza y sin eso no puedo hacer nada", señaló.

NO QUIERE EQUIPOS CON DEUDAS

Lo que más le preocupa a Rudy es encontrar un club con liquidéz económica, pues tiene claro que en el fútbol nacional siempre hay atrasos salariales.

"Ya con las niñas (sus hijas) no estoy para firmar por un equipo que se atrase en los pagos", indicó.

Y sobre la posibilidad de volver al FAS, donde una vez jugó, descartó esa opción, aunque no tanto por su pasado aliancista, sino porque "tuve una mala experiencia. Me pagaron mal y se atrasaron tres meses".