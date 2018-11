Rudy Valencia demandará al Audaz por deuda salarial

El mediocampista nacional Rudy Batres Valencia, jugador del Audaz en este Apertura 2018, confirmó a EL GRÁFICO que demandará este lunes al equipo coyotero ante la deuda de casi tres meses que existe en el plantel.

"Más tarde iré a la FESFUT a traer una copia de mi contrato y luego voy a donde el abogado para redactar la nota y presentar la demanda contra Audaz. Espero que me solucionen esta semana", indicó el volante de marca de los apastepecanos.

El jugador indicó que llegó esta mañana a la práctica del conjunto de zona paracentral y fue parte de la sesión del grupo. También aprovechó para recoger comprobantes de los últimos pagos que les han realizado.

"Ya son prácticamente tres meses y yo les di como fecha límite hasta este viernes, pero no me cumplieron ni me contestaron el teléfono, entonces entiendo que no tienen intención de pagarme", añadió el exjugador de Alianza.

Asimismo, el capitán de Audaz indicó que de no recibir algún pago esta semana, no será parte de la nómina para el choque de este jueves.

"Hablé con el cuerpo técnico y el equipo y les dije que si no me pagan de aquí al partido, yo ya regalé mi trabajo demasiado tiempo y no puedo seguir igual".