Rudy Valencia: "No sé la terquedad de querer vernos en segunda"

Municipal Limeño terminó encima sobre la parcela de Platense en busca del gol del empate. Al final, su apuesta no resultó y debió regresar al oriente del país pensando que tienen un duelo a muerte este viernes en casa ante el Once Deportivo por la jornada 14.

Caras largas, silencio total, así era la atmósfera que reinaba en la interna cuchera, un sentimiento de impotencia que quedó demostrado en las declaraciones de Rudy Batres Valencia, el volante que ha estado jugando de lateral derecho en las últimas jornadas.

"Está bastante complicado, no solo en esta fecha, si no que en las anteriores, no sé en realidad cuál es la terquedad de querer vernos en segunda. De ser así mejor nos hubieran dicho eso antes del torneo y no nos presentamos", se quejó con indignación el jugador nacional.

Batres Valencia no señaló de manera directa quien quiere ver al equipo cuchero en segunda división pero sí fue claro que en lo personal no está de acuerdo del trabajo arbitral en las 13 fechas que han jugado en el Clausura 2022.

"Así como están los árbitros te lo juro, uno no quiere decir nada por su trabajo, pero, no se puede mi hermano, no se puede, un penal que regalan (ante Platense) y luego que estamos atacando, todas las pelotas que tenemos nos paran las jugadas, todo jugador que está ganando se va a tirar para detener el juego. Es complicado jugar así hemos visto la mayoría de vídeos donde (el arbitraje) nos está afectando y siento que no se ha hecho nada para resolver eso ", comentó con enfado.

El jugador del equipo unionense dijo además que "todo esto nos indigna porque es el trabajo de todos, lo que hacemos día a día y se venga a jugar un sábado o domingo para que el trabajo arbitral nos tire todo", aseveró.

Batres Valencia admitió que pese a que faltan ocho fechas para determinar el equipo descendido aún las cosas no están dichas, "pero la verdad, pese a que ellos los quieren ver mal a nosotros, no les vamos a dar ese gusto, vamos a seguir peleando, aún contra todas esas cosas que nos están haciendo, no importa. Vamos a seguir luchando, a dar todo para que éste equipo salga de donde está, aunque nos quieran hacer la maldad", destacó el defensor criollo.

Sobre el juego de este viernes en casa ante el Once Deportivo que cerrará la fecha 14 de la liga, Rudy Batres dijo que "será complicado como han sido todas las fechas. Por el fútbol que estamos haciendo no deberíamos estar así y reflejar lo contrario en la tabla, pese a todas las cosas en contra con la que hemos estado luchando vamos a sacar adelante al equipo de todo esto."