Rudy Valencia: "Hay que demostrar que el Metapán no es un equipo pequeño"

Rudy Valencia tiene muchas expectativas para el Apertura 2020. Sabe que el equipo ha hecho una gran inversión para tener un plantel que aspire a la corona y no quiere desaprovechar la oportunidad. A las puertas del arranque de la pretemporada para el próximo lunes, el volante es consciente que hay que ir por el título.

La pandemia cambió la manera de cómo vivir y los protocolos de bioseguridad serán el pan diario. Por ello espera que todos sean responsables para evitar el contagio y que el Apertura pueda desarrollarse sin mayores problemas.

¿Cómo está el trabajo de cara al inicio de la pretemporada?

Tenemos un par semanas de estar trabajando con algo más específico gracias al cuerpo, técnico, para no llegar de cero a la pretemporada. Ya el trabajo en cancha será el 7 de septiembre cuando nos metamos a trabajar en cancha. Es bonito porque ha sido un largo tiempo y hemos tomado a bien darle más importancia a otros aspectos como la familia, la casa. Tenemos mucho qué dar por la inversión que ha hecho la directiva en conformar este nuevo plantel.

Los jugadores que viven fuera de Metapán se quedarán en un hostal en la ciudad calera.

Es importante porque no sólo nos cuidan a nosotros como atletas sino también a nuestras familias con estas medidas. A los que vivimos lejos siempre se nos ha dado esa opción de usar el hostal para no viajar cansados. Creo que será mejor porque se tendrá un mejor control lo que el atleta necesita.

¿Cómo afecta estar cerca de seis meses inactivo?

Ahora depende de nosotros retomar el ritmo. Se ha trabajado en casa pero creo que no es suficiente, en mi caso, vengo de un estilo de vida en el que comía mucho y nunca me había afectado porque entrenaba mucho. Ahora hay que nivelar la alimentación acorde a lo que uno hace. El compromiso te motiva para llegar en el mejor tono, creo que todos los equipos vamos a estar igual, será difícil el torneo y creo que será tosco. Hay que ser realista y el atleta salvadoreño no es profesional como se dice, todos vamos a llegar pasados de peso, fuera de ritmo y eso va a pesar en la temporada.

¿Qué te parecen los fichajes que ha realizado el Metapán?

El Metapán es un equipo que nos tenía acostumbrados a llegar a las finales y las ganaba. En pocos años se hizo de una historia bonita y queremos ser parte de ella, alargar los logros que ha tenido la institución, dejar huella. La inversión que ha hecho la directiva no es poca y el compromiso es más grande para uno porque recae en nosotros el demostrar que si se nos ha llevado es porque tenemos algo que darle al equipo.

La última final del Metapán fue en el 2015 que perdió ante Santa Tecla.

Ya tiene ratos de no llegar a una final y en el último torneo quedamos en deuda. No fuimos constantes, no se notó una regularidad para el plantel que había. Ahora no se nos va a perdonar que perdamos dos partidos seguidos porque viene gente ganadora que es lo que el equipo necesita. Hay que demostrar que el Metapán no es un equipo pequeño, que se vea en la cancha.

¿Qué te parece el nuevo formato de competencia?

Será un formato raro porque no me había acostumbrado a eso. La zona occidental es de las más fuertes porque el FAS se ha reforzado muy bien con la idea de buscar el campeonato. Llevan jugadores que saben de esto. Nosotros tenemos un equipo para ser figura y el Once Deportivo es un equipo de jóvenes que si bien se le fueron piezas clave, eso no lo hace menos peligroso. Será un torneo complicado no sólo en lo deportivo sino llegar al punto máximo de cada jugador pues no creo que ni a mediados del torneo vamos a estar al cien por ciento. En meses se ha botado el trabajo que hemos hecho en años porque en mi caso ha sido comer y hacer ejercicios.

¿Cómo pasaste también esta cuestión de la pandemia?

Al inicio complicado porque al inicio de la cuarentena tocó operar a mi esposa, era un gasto que no contemplamos. Son ahora cerca de seis meses de no tener ingresos sino pasar esto a puro ahorros. Gracias a Dios lo hemos pasado bastante bien, incluso ahora que no hay cuarentena siempre estamos en casa por el tema de buscar la seguridad. También he entrenado duro, en gimnasio para estar en la mejor forma posible. Hay que demostrar que en estos meses no sólo pasamos descansando.