Rudy Valencia: “En Audaz nos hicieron pasar hambre”

Rudy Batres Valencia llegó al Audaz en el Apertura 2018. Había firmado por dos torneos cortos. Allí jugó 22 partidos (20 de ellos portando el gafete de capitán), marcó un gol pero quiso retirarse de los coyotes en la segunda vuelta. Cambió de parecer y terminó la competencia hasta los cuartos de final pero ya lo tenía decidido, se iría siempre porque hubo incumplimiento de contrato. A él y a todo el grupo, Audaz le debe aún tres meses y una semana.

Valencia se encuentra de vacaciones con su familia en Estados Unidos y platicó con El Gráfico sobre decisión en firme de buscar un nuevo horizonte en la Primera División. Aclaró que cobrará hasta el último centavo.

Audaz será, junto a Firpo, uno de los últimos equipos en reanudar su preparación, ¿qué piensas de que no se aproveche el tiempo que es corto para iniciar el Clausura 2019?

Creo que es una lástima, es muy duro que un equipo como Audaz y Firpo estén en esa situación porque el torneo se viene encima y el tiempo es oro y más en este medio donde hay que arrancar bien porque en este semestre hay un descenso. Para Audaz es duro porque nosotros como jugadores sacamos adelante este torneo, ya que lo único que vimos fue la pretemporada y no completa si no por porcentajes de $100 y $50 dólares, durante todo el torneo hasta que completaron el 50% del pago de pretemporada y así fue todo el torneo.

En ese equipo, ¿cómo estaba tu situación contractual? Antes de que finalizara la segunda vuelta quisiste retirarte antes de tiempo, pero cumpliste tu participación...

Me quedaban seis meses más de contrato, pero viendo lo que pasamos en el Apertura 2018 ningún jugador está en condiciones de seguir así en un club. Igual debería hacer algo la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) para sacar a directivos que no cumplen, que en realidad hacen pasar hambre al jugador y que antes de que terminara el torneo ya había tomado la decisión de no continuar.

Pero viendo el esfuerzo del cuerpo técnico, de los compañeros no era posible tirarme del barco siendo el capitán, así que tomé la decisión de terminar el contrato y siempre me he manejado así de cumplir mi parte sin importar la parte administrativa, porque tarde o temprano debe llegar. De momento nos deben tres meses y una semana y aún no hemos visto ese dinero.

En el entorno del Audaz varios jugadores hablan de una deuda de tres meses, ¿qué respuestas les dan los directivos sobre esto?

He hablado con varios jugadores para preguntarles qué les han dicho del dinero porque yo estoy fuera del país y la respuesta es que el presidente y otros directivos no les contestan. Tenemos un chat y dicen que solo los dejan en visto. Yo no he querido preguntar porque tienen que pagar antes de que inicie el torneo. Creo que ese equipo (el Audaz) lo terminarán vendiendo o van a querer salvequear al jugador de darle sus papales a cambio de no pagar el dinero. Yo estoy dispuesto a cobrar hasta el último centavo que me deben.

¿Con cuántos equipos estás en pláticas para jugar el próximo torneo?

Me han hablado cuatro equipos y hay uno del que estoy interesado y han quedado en analizar mi propuesta y de ser así me incorporo con ellos para firmar contrato.

¿Cuáles son tus metas personales en lo deportivo para 2019?

Son las mismas desde el primer día que debuté, que es intentar hacer siempre mi mejor torneo y tener siempre objetivos colectivos que no es menos que estar en una final con el equipo que yo esté y que tenga espíritu de triunfo y competitividad y que luche por estar en los primeros puestos y si se da creo que no será difícil porque este equipo que me interesa tiene historia y afición. Sé que con mi granito de arena daré todo de mí.