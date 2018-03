Rudy Valencia: “Alianza sigue siendo el favorito”

Siempre franco y frontal con sus respuestas. Así es Rudy Carlos Batres Valencia, el “7” del Alianza que recientemente renovó con el plantel paquidermo porque, según él mismo lo confiesa, está enamorado de los colores del equipo capitalino.El volante de contención habló del torneo que se viene, de la llegada de Henry Romero y otros refuerzos, de la Liga CONCACAF y hasta de selección nacional.La verdad es que es la misma alegría y compromiso que sentí desde el primer momento en que firmé para el Alianza. Con las ganas de ganar ya el título, porque la tuvimos dos veces cerca y no se ha logrado conquistar la corona 12.No, como siempre lo he dicho, si en mis manos estuviera firmaría para siempre con Alianza. Pero es una decisión de la dirigencia y no mía, siempre estará en mí seguir jugando para Alianza.Pues la verdad es que con tanta contratación que ha hecho me dejó en qué pensar, pero siento que al final hice una buena campaña y me dije que dejaba todo en manos de Dios. Ahora nos queda nada más trabajar y trabajar, tenía esa esperanza que al final me llamaría el equipo.Son cosas que no me compete (opinar), solo debo de aceptar... lo que me toca es aceptar, trabajar y hacer lo mío que es entrenar, trabajar, rendir en la cancha y jugar si se me brinda la oportunidad. Nada más, lo demás en verdad no me interesa.La verdad es que no puedo hablar sobre ese tema, me reservo opinar sobre las nuevas contrataciones que han llegado al equipo.De ninguna, todos son parte del equipo, independientemente lo que uno crea o no crea ya son parte del Alianza y hay que darles el beneficio de la duda. Que ellos demuestren el por qué están en Alianza, ya que todos debemos de mostrar unión por la causa del equipo. No podés ver otra cosa, hay que apoyarlo y darles confianza a todos.Siento que sí, son jugadores importantes, piezas de muy buenas condiciones, espero que logren rendir lo necesario en Alianza.Lo menos que podemos entregarle a la gente de Alianza es el título de campeón. Es demasiado lo que no se ha hecho en las últimas dos finales, ya que el estadio se ha pintado de blanco y al final los que hemos fallado somos nosotros como jugadores. Siento que nos falta algo, algo se ha hecho mal para que no se nos haya dado el título de campeón.Creo que será un torneo interesante, importante que el equipo se acople rápido con sus nuevas piezas, es necesario que ellos se complementen para rendir, pero en el medio el Santa tecla nos demostró a todos que no se necesitan grandes nombres en la cancha para triunfar. Ellos individualmente no eran ni la mitad de nuestro plantel, pero sí eran grandes en juego de conjunto y al final eso les ha brindado el resultado de ser por ahora bicampeones nacionales.Costará (cerrarla), siento que perder la última final dolió más que la perdida en el Apertura 2016. Dolió más porque era algo que no esperabas, todos estábamos pendientes de la revancha, lástima por nuestra afición porque ellos merecen más de lo que hemos dado.Siento que el Alianza entra de nuevo como favorito, siempre liderando en qué hablar (entre la afición y la prensa deportiva) y creo que será mejor para nosotros. El equipo se ha reforzado bien al tener en cuenta que nuestro objetivo es siempre ganar la 12.Creo que no es así, el equipo siempre será favorito, independientemente la gente que tenga, por su historia, por todo. Nosotros como jugadores somos aves de paso, los jugadores nunca harán grande al equipo, su historia sí lo puede hacer y por historia será siempre favorito.Solamente pedirle disculpas. Creo que así como ellos están heridos por haber perdidos dos finales consecutivas, nosotros o más bien algunos de nosotros, nos dolió mucho eso y esperamos confiando en Dios hacer una mejor campaña para brindarle la alegría y la satisfacción que ellos se merecen en los graderíos.