Rudy Clavel: "Vine a FAS con la ilusión de ganar"

FAS jugará una final más y va en busca de la corona 19 pero este partido tiene un sentimiento especial para el capitán Rudy Clavel, quién se jugará su primer título con la camisa tigrilla. El central y líder de la defensa habló con EL GRÁFICO sobre lo que significa este partido y vestir los colores de FAS.

¿Qué significa jugar tu primera final con FAS?

Creo que es algo bonito. Yo vine a FAS con la ilusión y el compromiso de ganar muchos títulos. Jugar esta final a un año y medio de haber venido para mi es muy importante por la gran afición que espera este partido.

Viniste a FAS en un momento en el que la administración no estaba bien y ahora que comienza un proyecto nuevo, ¿Fue la mejor decisión en tu carrera?

Sí. Fue mi mejor decisión venir a FAS porque mi carrera ha ido en ascenso desde entonces. En lo personal me he sentido muy cómodo desde el primer día que vine. Estaba "el Zarco" acá y me abrió las puertas del equipo y ahora estoy feliz en este club peleando por títulos.

Rudy Clavel quiere ganar su primer título con FAS. Foto: Carlos Cárdenas.

¿Crees que por ser un torneo corto fue más difícil llegar a la final?

Creo que entre más corto es de torna más difícil. Si perdías dos partidos o empatabas tres ya estabas fuera de la clasificación. Al final creo que fue un torneo bonito, yo he jugado todos los partidos y gracias a Dios no me he lesionado. Al ser un torneo tan corto los equipos que no paramos tuvimos la bendición de estar en la final.

¿Cómo viste a Jocoro en estas semifinales?

Es un rival muy difícil. Muchos nos dan por campeones ya pero no es así; hay que jugar los partidos y trabajarlos bien como lo hemos hecho en estos últimos cuatro partidos. Hay que salir y aprovechar las oportunidades que se nos den.

Se habla mucho de favoritismo pero ¿consideras que juega a su favor tener un plantel más experimentado en estas instancias?

Es un plus pero así también ellos no han jugado finales y llegan con las ganas y el hambre de salir a demostrarlo. Sabemos que no nos vamos a quitar el favoritismo, pero hay que jugar antes y demostrar en la cancha quien fue el mejor del torneo.

¿Qué papel juega el estadio para este partido por la corona 19?

Muy bonito. Seguro que el estadio va a estar pintado de rojo y azul y ojalá que nosotros lo aprovechemos. Al menos yo me tomo esos ambientes con motivación por sentir a la gente que me apoya y eso es importante.

Siempre dijiste que vestir la camiseta de FAS era un sueño y estás a las puertas de tu primer campeonato.

Yo siempre he querido ser campeón. Podría hacerlo como capitán y sería bonito por todo lo que se ha vivido en este campeonato.

¿Tácticamente cuál será la clave del partido?

La paciencia será la clave. No hay que desesperarnos. Hay que saber llevar el partido hacia donde nosotros queremos.