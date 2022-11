Rudy Clavel: "Pasé un año sufriendo y aguantando todo lo que me decían"

El defensa de FAS Rudy Clavel fue figura en la final que su equipo disputó en el estadio Cuscatlán ante Jocoro.

El capitán del cuadro asociado fue el encargado de abrir el marcador en la victoria por 2-0 sobre los fogoneros.

El zaguero, en declaraciones brindadas a Tigo Sports, se mostró emocionado por lo ocurrido y habló sobre la lucha interna que sufrió desde que fichó por el FAS, y destacó la fortaleza mental que ha tenido para conseguir el título.

"Esto es mérito de todos los compañeros. En lo personal cuando llegué a FAS fui muy criticado. Yo nunca he hecho nada de mala fe, son cosas que pasan en el fútbol. Ahora me premió, tuve que pasar todo un año sufriendo y aguantando todo lo que me decían. Creo que otro jugador no lo hubiera soportado, Tuve la valentía y la fuerza mental, fui mi propio psicólogo y ahora gracias a Dios voy para arriba", expresó.

Al ser preguntado sobre qué consejo se daría él para el futuro, Clavel comentó que se ordenaría seguir trabajando.

"Que siga trabajando, esto así es, el fútbol es mental y físico y creo que en este momento soy muy fuerte, gracias a Dios", indicó.

El central también habló en los micrófonos de Canal 4, y expresó su agradecimiento con Dios y con la afición por el apoyo mostrado en todo el torneo.

"Agradecido primero con Dios, esta afición se merece esto. Todo el torneo llegaron a apoyarnos y es mérito de ellos, igual nosotros hemos luchado y estamos acá. Todo es gracias a Dios", apuntó.

Clavel ganó otro título de la primera división, pero es su primera copa con FAS, y para el defensa, es diferente este premio.

"Creo que ahora es diferente, porque tengo otra responsabilidad, pero como lo he dicho en el equipo capitanes somos todos y todos tenemos derecho a hablar", concluyó.