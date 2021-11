Rudy Clavel: “Mi meta es salir campeón”

Rudy Clavel llegó a las filas del FAS en el Apertura 2021. En su primer torneo con el cuadro asociado, el central ha disputado 1620 minutos en 18 encuentros, siendo titular en todos ellos.

“Gracias a Dios (me ha ido) muy bien, pude acoplarme al equipo y a lo que el profesor (Jorge Rodríguez) quería. Al final han habido altas y bajas pero de eso se trata. Esto es el fútbol y tenemos que ser conscientes de lo que nos estamos jugando”, comentó Clavel, quien también calificó como positiva su primera experiencia en el cuadro asociado.

“Mi experiencia acá en Santa Ana ha sido muy buena. Es un nuevo reto en el cual queremos salir campeones mis compañeros y yo. Vengo con la ilusión de hacer las cosas bien y al final del torneo podamos estar celebrando”, expresó el zaguero.

Para el defensa, el trabajo del técnico del FAS, Jorge “el Zarco” Rodríguez le ha permitido adaptarse a su nuevo equipo. Ambos coincidieron previamente en el Metapán y en el Alianza, pero el central señaló que “no puede comparar” cómo ha sido su paso en Santa Ana con respecto a sus experiencias anteriores .

“Sí, yo lo conozco a él y él me conoce a mí. Siento que fue un factor muy fundamental para que yo me acoplara y también mis compañeros me dieron la confianza de estar acá y hacer un grupo muy sano”, indicó Rudy.

Para este torneo, Clavel aseguró que tiene como principal objetivo el conquistar el título , y que para lograrlo, trabajará junto con sus compañeros “partido a partido”.

“Mi meta es salir campeón. Al principio del torneo uno se traza metas en las que hay que trabajar, hacer énfasis en lo que uno quiere. Ahorita estamos a la vuelta de la esquina de la etapa más bonita del torneo. Hay que ir partido a partido y etapa a etapa”, concluyó.