Rudy Clavel: "Demostramos que sí se puede"

El FAS ganó por partida doble. Doblegó al Alianza con un contundente 3-0 en el estadio Óscar Quiteño y se adueñó del segundo lugar del grupo. Ahora el conjunto tigrillo espera al Dragón en cuartos.

Rudy Clavel , capitán del FAS, se mostró complacido con el resultado. El zaguero aseguró que el equipo demostró que sí está para pelear por el campeonato.

"Cerramos esta fase como queríamos, se habló toda la semana, ahora quedó demostrado que sí se puede, que este equipo está para muchas cosas, solamente hay que meterse en la cabeza lo que realmente queremos",dijo Clavel en declaraciones a la prensa.

"Era importante cerrar de esta manera porque así entramos con más confianza en la siguiente fase", agregó.

El zaguero central aseguró que las mejoras del equipo en el último tramo del torneo se lo deben al cambio de actitud que hubo en el equipo. El FAS terminó con dos victorias consecutivas y un empate.

"La actitud, es sobre todas las cosas que se tenia que mejorar y en estos partidos se ha mejorado muchísimo y creo que eso se habla por sí solo (...) Gracias a Dios que se logró. Por hay siempre fallamos, pero son cuestiones de fútbol y al final Dios nos va recompensar por todo el trabajo que estamos haciendo", añadió.

Sobre Alianza, Rudy Clavel aseguró que defensivamente FAS supo controlar la ofensiva paquiderma. "Creo que Alianza no tuvo ninguna clara en todo el partido, no sé si me equivoco, pero creo que lo supimos manejar", dijo felicitando a su compañero de fórmula Albeto Henríquez quien jugó de central pese a ser lateral.

"Quiero felicitar a Beto porque la verdad que es de admirar, este partido no es para cualquiera y a él le ha tocado jugar. Esperamos que agarre confianza".