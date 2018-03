Rudy Batres espera aval médico para jugar ante Isidro Metapán

Rudy Batres Valencia, el volante de marca de Alianza, sufrió mirando el partido del jueves en la ciudad de Metapán cuando se ubicó en el sector de sombra norte del estadio “Jorge Suárez Landaverde” (justo atrás del banquillo aliancista) a raíz que la lesión sufrida en su rodilla zurda el domingo anterior ante Pasaquina por los cuartos de final lo marginó del primer juego semifinalista ante los jaguares.

El mediocampista capitalino acompañó al plantel paquidermo hasta la ciudad de la cal y se mostró animado porque su recuperación va adelantado y no pierde la fe que jugará éste domingo en el juego de vuelta en el Cuscatlán.

“Vamos bien en la recuperación, a Dios gracias solo fue el susto de mi rodilla (izquierda) y solo fue una leve distensión la que sufrí el domingo pasado. Fue una acción bien rara porque tuve un deslizón y yo solo me lesioné, la verdad es que no podía ni caminar y siento que la gente se asustó de la manera en que tuve que salir de la cancha (cargado por el utilero del equipo, Erick Rivas), yo mismo me asusté por eso”, afirmó el “7” albo.

Batres Valencia no quita el dedo del reglón y admite que “mi idea es estar con todo para el domingo, aún me duele un poco la rodilla, la tengo un poco inflamada pero sigo con mi labor de terapias, la idea es jugar el domingo y buscar la clasificación a la final”.

Al respecto, el médico de los albos, Arístides Núñez Cáceres, admitió que “Rudy sigue en buen camino de su proceso de recuperación, lo que buscamos es que el edema (hinchazón) que tiene aún en su rodilla desaparezca, pero por ahora podría estar el domingo, vamos a evaluarlo a más tardar el sábado para darle el aval médico para que sea convocado”, acotó.

Sobre el empate sin goles que Alianza firmó anoche en Metapán, Rudy Batres dijo que “fue un partido muy enredado, mucha pierna fuerte y la lluvia complicó más las cosas, pero tenemos la confianza que en casa vamos a resolver la serie, fuimos mejores anoche pero el gol no llegó, eso será distinto en el Cuscatlán el domingo, espero estar allí, me estoy preparando para volver porque deseo jugar ese partido, pero sabemos que la última palabra la tiene el médico y el profesor”, indicó el volante marcador.