Rudis González Gallo: “Se viene un 2023 muy competitivo”

Agoniza el 2022 y el fútbol playa fue una de las disciplinas del fútbol que dejó gratas huellas en su andar en este año. El técnico, Rudis González Gallo detalló en el programa del Güiri al Aire lo que le dejó el 2022 y resaltó las actividades que deberá afrontar la azul playera en un año mundialista.

“Este año ha sido importante para nosotros, con dos eventos donde fuimos campeones, en Semana Santa y en Santa Marta, Colombia el mes pasado donde alcanzamos la medalla de oro. El otro año viene más cargado por las eliminatorias de CONCACAF en abril, las eliminatorias para los Juegos Mundiales, los Olímpicos en mayo y los Juegos Centroamericanos y el Caribe en nuestro país en junio, todas esas competencias vienen seguidas en esos tres meses del 2023”, afirmó.

Acerca del nivel de fútbol playa de la región, Gallo aseguró que “a través del tiempo, tengo 15 años de dirigir y han existido en todo ese tiempo cambios generacionales y muchos países, especialmente los centroamericanos no lo hemos logrado totalmente. Estados Unidos son bastante maduros en ese tema, a México le está costando con la salida del profesor Raya. Nosotros tenemos la fortuna no hemos ganado entre el 2015 al 2019 y tuvimos esa oxigenación en el grupo, solo tenemos a (Agustín) Ruiz y a Eleodoro (Portillo) como los únicos sobrevivientes de la primera generación del 2007”, resaltó; en el caribe es igual, Bahamas está al límite, Jamaica no lo hizo y por eso no ha participado últimamente, es el riesgo de varios países que no logra relevar a sus jugadores a tiempo.”

El técnico de la selecta de playa admite que “me preocupa que nuestra liga nacional vaya paso a paso en su desarrollo, pero los jugadores que han surgido últimamente no alcanzan aún el nivel que requiero para enfrentar a los sudamericanos y a los europeos (o asiáticos), no solamente a los de la región.”

Sobre la evolución de sus pupilos, González Gallo destacó que Jeison Urbina ha mejorado luego de pegarle un jalón de orejas al no convocarlo para esa competencia en Semana Santa pero ha mejorado, Melvin Quinteros, un cierre que ha mejorado, Érick Nájera en la portería y Exon Perdomo está en su mejor momento en su zona, con 24 años tiene tiempo para seguir. Hay muchos jugadores que por su edad tienen para estar hasta unos ocho años más en esta selección por su nivel y madurez que están alcanzando en la selección.”

El seleccionador nacional dijo además que “conociendo el biotipo de nuestros jugadores de la zona costera, ellos tienen sus cualidades peculiares y trato de aprovechar esas cosas, aparte del crecimiento que han tenido, la competencia los ha potenciado a todos para lograr lo que alcanzamos en el Mundial del 2011 donde existió continuidad con el trabajo, aparte que han llegado selecciones de alto nivel, tanto europeos como de Suramérica, ese fogueo y competencia nos ha entregado ese cuarto lugar de ese Mundial y que el grupo ha asimilado y que nuestras autoridades han visto que deben potenciar esto”, destacó. “Ahora requerimos de psicólogos, tengo cuidado con la tecnología, no permitir que los jugadores se descuiden por utilizar sus celulares en momentos indebidos.”

LA PREPARACIÓN

González Gallo confesó que “para alcanzar nuestros objetivos debemos trabajar entre 11 y 12 semanas para llegar a un punto de alto nivel”, destacó, pese a que el resto de las semanas del año (40) deben desarrollarse de a poco en la naciente liga nacional de fútbol playa en nuestro país.

“Considero que se abren oportunidades a los jugadores, el hecho que cuatro hayan salido a Portugal, la actual liga nos ayuda mucho en observar prospectos, la empresa privada trabaja en proyectos de jugadores juveniles a fin de alcanzar ese salto a la liga nacional, es un proceso que luego de tres años de competencia local vamos a cosechar muy pronto”, indicó.

El 2023 se jugará en noviembre el Mundial de fútbol playa en los Emiratos Árabes Unidos y para el técnico de la Selecta playera admite que “en las eliminatorias de la región tomamos muchas medidas para tomar de la mejor manera esos juegos, en lo personal tengo una presión diferente a las otras competencias, bajo de peso, no duermo antes del Premundial, mi temperamento cambia mucho y es lógico por lo que nos jugamos, el cambio de look es parte de la terapia de camerino que existe”, confirmó.

Sobre la madurez en las eliminatorias mundialistas, “vemos análisis en videos, acciones donde nos enfocamos en los puntos que perdimos para no asistir a un Mundial, como los penales, eso me marcó y en todos los entrenamientos practicamos tiros de penal, es lo que estamos mejorando, sabemos que las eliminatorias tiene sorpresas como cuando perdimos en penales ante Costa Rica o al ser eliminados en el último momento ante los Estados Unidos”, explicó. “la disciplina para los jugadores nuevos es estricta, me llegó uno con el pelo pintado y le dije al final el día que tenía 24 horas para que se lo quitara, algo que el jugador accedió, me pidió permiso para el siguiente día para irse a cortarse el pelo”, confesó González Gallo.

“En el grupo pido corte de pelo normal, nada de aretes, de pelo pintado, hay un reglamento simple que debemos respetar y el que lo rompa tiene su multa, debemos mantener esa línea para las eliminatorias, trato la manera de dar el ejemplo y decirles que en el rectángulo de juego deben ir a divertirse y la presión les pido que me la tiren a mí”, explicó.

Sobre el Premundial de la región, Rudis Gallo dijo que “no hay nada oficial, sé que será en mayo y se escucha que será en Guatemala, no es nada oficial su designación, son dos plazas para la CONCACAF, el último a que asistimos (a los Juegos Mundiales) en Catar fuimos México y nosotros y nos fue creo que bien, ganamos uno y perdimos dos, jugamos con Japón, con Rusia”, recordó.

El seleccionador nacional adelantó que “comenzamos nuestra labor el próximo año en febrero, tendremos al menos unos 10 micro ciclos antes de las eliminatorias en abril, luego de eso hay tres semanas para los Centroamericanos y el Caribe, el tiempo se acorta para llegar con el nivel deseado, ante rivales que se están preparando, como México, Guatemala que está preparándose fuerte, Costa Rica sigue en su proceso de aprendizaje, pero nuestros rivales son Estados Unidos y México que está en la transición tras la salida del profesor Ramón Raya”, indicó.